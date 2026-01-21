Vizziello(BCC). Su migrazione sanitaria, la Corte dei Conti boccia la Basilicata e Latronico fa il prestigiatore.

“La Corte dei Conti, nella annuale relazione al Parlamento sulla gestione dei sistemi sanitari regionali, ha sonoramente bocciato la Basilicata che nel decennio 2014-2024 ha fatto registrare un rosso superiore a mezzo miliardo di euro e l’Assessore Latronico piuttosto che adoperarsi per rendere più attrattivi gli ospedali lucani si mette a fare il prestigiatore sostenendo che la nostra regione ha generato attraverso la mobilità attiva oltre mezzo miliardo di euro, non considerando, evidentemente, che la magistratura contabile nella sua istantanea sull’emigrazione sanitaria parla di saldo di mobilità negativo per la Basilicata di oltre mezzo miliardo di euro. Ma davvero l’Assessore Latronico pensa di gestire un settore così importante come la sanità con questi trucchetti?”

E’ quanto afferma, in una nota, il Capogruppo in Consiglio regionale di Basilicata Casa Comune Giovanni Vizziello che aggiunge “Saldo, in italiano, significa differenza e la Corte dei Conti ha messo nero su bianco che la Basilicata in dieci anni tra il dare e l’avere, cioè tra l’ammontare della mobilità passiva e quella attiva, ha fatto registrare un deficit negativo pari a 539 milioni di euro una enormità per una regione che conta poco più di 500 mila residenti e che pretende atteggiamenti responsabili piuttosto che giochi di prestigio attraverso i quali provare a gettare fumo negli occhi dei cittadini”.

“L’unica cosa vera e giusta l’Assessore Latronico l’ha detta con riferimento alle professionalità e alle competenze presenti in molti ospedali lucani”-sottolinea Vizziello-“ e che occorre valorizzare, caro Assessore Latronico, attraverso scelte improntate alla meritocrazia, oltre che con l’adozione di modelli gestionali come la rete oncologica o quella delle patologie tempo-dipendenti, in grado di fermare la fuga dei lucani dagli ospedali regionali per patologie come tumori, ictus e malattie cardiovascolari”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.