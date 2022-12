Vizziello: vigileremo su Progetto Pronto Soccorso a Matera. E gli organici?

Dopo l’annuncio dei progetti per le sale parto e quello per l’adeguamento del Pronto soccorso, che avranno tempi di esecuzione definiti, almeno sulla carta, si attende che per l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera ci siano davvero ‘’volontà’’, ‘’scelte’’ e risorse per assicurare servizi minimi che contribuiscano a ridurre- ma non ci facciamo- molte illusioni liste di attesa e una migrazione sanitaria ormai cronica verso la Puglia, che è il punto di riferimento naturale e immediato per i cittadini del Materano. Sull’argomento interviene il consigliere materano e medico Giovanni Vizziello (Basilicata Oltre) che ‘’rimarca’’ i tempi lunghi di una decisione che si poteva attivare da tempo, ‘’ Meglio tardi che mai’’ , e invita la Regione a tirare fuori il cronoprogramma dei lavori. Fidarsi è bene… Ma il nodo maggiore, e non solo per l’ospedale di Matera, riguarda gli organici. Si annuncia l’ampliamento delle strutture, ma con quale personale. Concorsi, che continuano a denunciare lo scarso appeal a venire a lavorare dalle nostre parti, dopo lo sfascio causato dal disegno di accentramento regionale e i silenzi sui ‘’Lea’’ degli ospedali. E né si può attendere che l’ampliamento del numero chiuso alle facoltà di medicina, tra cinque o sette anni, risolva un problema cronicizzato. L’ex assessore regionale alla Sanità, Rocco Leone, ha proposto un emendamento in tal senso che vedrebbe la nostra Regione capofila nei confronti del governo per raggiungere questo obiettivo. Del resto abbiamo una facoltà a numero chiuso, che non era affatto la priorità per risolvere i problemi della sanità regionale. Quelle risorse, in milioni di euro, andavano investiti diversamente. E anche San Carlo dal Paradiso della Sanità ha perso la Speranza…insieme alla Madonna delle Grazie. Nel frattempo c’è l’annuncio di 86 assunzioni nella Asm. Una goccia nel mare delle carenze croniche di un organico largamente sottodimensionato rispetto all’Azienda ospedaliera regionale.



Nuovo Pronto soccorso all’ospedale Madonna delle Grazie, consigliere Vizziello: meglio tardi che mai.

“L’assessore alla Sanità Fanelli e il Direttore Generale dell’Asm Pulvirenti annunciano che il Pronto Soccorso dell’ ospedale Madonne delle Grazie sarà ampliato e potenziato attraverso le risorse del Decreto Rilancio. Meglio tardi che mai, perché l’utilizzo delle risorse del decreto Rilancio per effettuare importanti investimenti in edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico era stata da me indicata con un comunicato stampa datato giugno 2020.

E’ quanto afferma, in una nota, il consigliere regionale Giovanni Vizziello.

“Dopo due anni e sette mesi di assordante silenzio, il Decreto 34( meglio conosciuto come Decreto Rilancio) è stato pubblicato il 19 maggio 2020, Fanelli e Pulvirenti scoprono che esistono importanti risorse per migliorare l’assistenza sanitaria destinata alla comunità materana, risorse che erano finite nel dimenticatoio nonostante i richiami del sottoscritto e soprattutto della Corte dei Conti a non sprecare le opportunità che i provvedimenti di matrice governativa riservavano e riservano alle regioni per migliorare la qualità dei servizi sanitari.”

“Che la nostra regione presentasse gravi difficoltà nella capacità di intercettare i finanziamenti statali necessari a rafforzare il sistema sanitario regionale”- spiega Vizziello-“l’aveva messo nero su bianco la Corte dei Conti nel Rapporto sul Coordinamento della Finanza Pubblica, documento che ci restituisce l’istantanea della Basilicata caratterizzata da investimenti al palo nella sanità, anche in un settore come quello del pronto soccorso che rappresenta in un certo senso il biglietto da visita di ogni sistema sanitario”.

“Sarebbe opportuno che il Dipartimento Sanità della Regione rendesse trasparente il cronoprogramma relativo al progetto di ammodernamento del Pronto Soccorso del Madonna delle Grazie” -conclude Vizziello-“progetto sul quale vigileremo affinchè si possa passare, rapidamente, dalle parole ai fatti”.



L’ANNUNCIO DELLE ASSUNZIONI ALLA ASM

L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA POTENZIA LA STRUTTURA ASSUMENDO 86 UNITA’ LAVORATIVE

Medici, infermieri, e personale amministrativo a tempo indeterminato: saranno immessi in ruolo già dal prossimo 1 gennaio 2023

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha dato il via libera all’assunzione di nuovo personale sanitario e alla stabilizzazione di quello già in servizio. A darne notizia è il Direttore Generale dell’ASM, Sabrina Pulvirenti, che in questi giorni ha firmato una serie di delibere per il potenziamento delle risorse umane in forza presso le strutture sanitarie di Matera e provincia, attraverso l’assunzione di nuovo personale medico, infermieristico, tecnico ed amministrativo e la stabilizzazione di quello interno, con la stipula di contratti a tempo indeterminato, per un totale di 61 unità. A queste si aggiungono altre 17 unità di personale infermieristico assunto a tempo indeterminato negli ultimi mesi, proveniente dallo scorrimento della graduatoria di mobilità interregionale. Delle 61 unità assunte, 41 derivano dalla procedura di stabilizzazione Covid, mentre 20 sono state assunte con la procedura di immissione in ruolo. L’ASM ha assunto, inoltre, 7 unità di personale amministrativo di livello C e 18 amministrativi di livello D che andranno a migliorare le performance dei servizi sanitari.



“Unica tra le aziende sanitarie lucane, l’ASM ha già espletato tutte le procedure previste per legge – afferma il DG, Pulvirenti -firmando quasi tutti i contratti a tempo indeterminato ed immettendo in ruolo tutti i profili previsti già a partire dal primo gennaio 2023. L’Asm ha pubblicato anche gli avvisi per attivare le collaborazioni con i medici specialisti ambulatoriali (ex sumaisti). L’attivazione di nuove collaborazioni specialistiche ambulatoriali permetterà di incrementare le prestazioni diagnostiche e terapeutiche erogate negli ambulatori e nei laboratori territoriali o ospedalieri”.

Oltre alle procedure di assunzione e stabilizzazione, l’Azienda Sanitaria di Matera ha attivato la Progressione economica orizzontale (PEO) e la Progressione verticale.

“La progressione verticale per i ruoli amministrativi, dopo la valutazione dei titoli posseduti ed acquisiti nell’arco della carriera – conclude il DG, Pulvirenti- rappresenta un importante riconoscimento delle professionalità che favorisce il miglioramento organizzativo e il potenziamento dell’Azienda attraverso la valorizzazione del personale interno”.



“Non posso che esprimere grande soddisfazione –ha commentato l’assessore regionale alla Salute e Politiche della persona, Francesco Fanelli- per le assunzioni e le stabilizzazioni del personale del comparto sanitario in corso di realizzazione. In questo particolare momento storico della sanità, non solo lucana, ma nazionale, abbiamo bisogno di tutte le risorse disponibili, che si rivelano sempre più preziose per l’erogazione dei servizi e che si vanno ad inserire nel globale processo di ammodernamento delle infrastrutture e delle tecnologie che stiamo implementando su diversi fronti. Allo stesso tempo, ritengo che sia doveroso riconoscere una stabilizzazione ai tanti lavoratori che si sono spesi senza remore in questi anni difficili di emergenza e che hanno continuato a farlo in questi mesi”.

Infine occorre ricordare che, in attesa dell’approvazione della Legge di Bilancio, l’ASM sta provvedendo alla proroga di tutti i contratti in scadenza al 31 dicembre, in modo da permettere al personale di maturare gli anni di servizio necessari ai fini della stabilizzazione.

Matera, 29 dicembre 2022

