Vizziello: Registro liste di attesa passo avanti. Ma nei fatti….

…il problema di fondo resta, con gli organici del personale medico carente e con modelli gestionali diversi da Regione a Regione ( quello centralizzato della Basilicata è fallimentare, per aver alimentato il deficit fino a 80 milioni di euro e la emigrazione sanitaria ) che finora non sono riusciti a dare risposte ai cittadini. Eppure la Sanità pubblica, dopo un ventennio di tagli alla spesa e agli investimenti, dovrebbe essere nelle priorità di un Paese che invecchia e con problematiche in aumento ( con malattie invalidanti e rare). Il consigliere regionale Giovanni Vizziello ( Basilicata casa comune), medico e materano, valuta positivamente il disegno di legge approvato in Parlamento, che prevede premialità per i manager delle Asm che abbattono le liste di attesa e la istituzione di un Registro nazionale per le segnalazioni dei cittadini. Può essere. Ma abbiamo perplessità sui tempi di intervento del Ministero, che dovrà necessariamente rapportarsi con Regioni e Asl, molte delle quali inadempienti per vari motivi. Cittadini e burocrazia. Se ne occupano anche associazioni dei consumatori e tribunali dei diritti del malato e con i risultati che, spesso, non vanno oltre la denuncia. Se ci sono carenze oggettive di fondo (personale,attrezzature ecc) le cose non cambiano. Nè più nè meno come accade per le Authority di questo o quel settore. Tanti rapporti, o report se vi piacciono gli anglicismi, ma le cose cambiano poco…



L’INTERVENTO DEL CONSIGILIERE GIOVANNI VIZZIELLO.

Liste d’attesa, Vizziello (BACC) premi ai manager in base alla capacità di

smaltire le code e maggiore coinvolgimento dei cittadini.

“La possibilità per i cittadini di fare da sentinelle sulle liste d’attesa,

segnalando direttamente al sito istituzionale del Ministero della Salute

criticità e disservizi legati all’erogazione delle prestazioni sanitarie e

premi per le regioni e i manager sanitari che riusciranno ad accorciare le

code relative a visite ed esami medici. Sono queste le principali novità

del Disegno di Legge prestazioni sanitarie approvato ieri dal Senato e che

passerà all’esame della Camera.”

Ad affermarlo, in una nota, è il Capogruppo di Basilicata Casa Comune

Giovanni Vizziello.

“L’attivazione di un registro delle segnalazioni provenienti direttamente

dai cittadini relativamente alle problematiche in tema di tempi di attesa

delle cure” -sottolinea Vizziello- “testimonia come il Ministro Schillaci

stia provando ad instaurare un rapporto diretto con i cittadini e come

riponga scarsa fiducia nella capacità di alcune regioni italiane,

soprattutto del Mezzogiorno, di soddisfare le esigenze di salute dei

cittadini”.