Vizziello: Perché negare l’evidenza? Anche la Ragioneria di Stato punta il dito…

La matematica non è un’opinione a meno che non si certifichi e si ammetta un errore di battitura su un foglio Excel, su un rapporto periodico che deve fare i conti con la oggettiva carenza di medici ( e lo spopolamento rende sempre meno appetibile un trasferimento in Basilicata) che sta mettendo a nudo i ritardi nell’attuazione del Pnrr, con una migrazione sanitaria che non conosce sosta, nonostante la buona volontà di metterci una pezza. E questo anche in relazione, parliamo di Matera, di quanto è rimasto appeso- per esempio- nei rapporti con la Puglia e, in particolare con il ”Miulli” di Acquaviva delle Fonti ( Bari) per la solita storia della coperta finanziaria troppo corta. L’intervento del consigliere materano Giovanni Vizziello ( Bacc) sui deficit del personale sanitario, certificato anche dalla Ragioneria generale dello Stato, ne è la conferma. Un dato preoccupante, in relazione all’emigrazione e all’invecchiamento della popolazione.



Personale sanitario,Vizziello(BACC) i gravi deficit della Basilicata

certificati anche dalla Ragioneria Generale dello Stato.

“La Ragioneria Generale dello Stato registra come nel 2023 la Basilicata ha

speso per il personale sanitario (medici, infermieri, Oss e altre figure

professionali) 379 milioni di euro, vale a dire 2 milioni in meno di quanto

aveva speso dieci anni prima, nel 2014. Un dato che più di qualsiasi altro

testimonia le difficoltà del nostro sistema sanitario regionale, incapace

di investire nel personale sanitario, vera e propria spina dorsale di tutti

i sistemi sanitari.

E’ quanto afferma, in una nota, il Capogruppo in Consiglio regionale di

Basilicata Casa Comune Giovanni Vizziello.



“L’Agenas nei giorni scorsi ha messo nero su bianco che alla Basilicata

spetta il primato in Italia del calo percentuale più alto di medici negli

anni tra il 2013 e il 2023, meno 24 per cento, a fronte di una media

nazionale che registra un incremento del numero dei camici bianchi pari

all’1 per cento”- ricorda Vizziello-“ e questo dato, molto preoccupante, è

confermato dall’analisi del Ministero dell’Economia che attraverso la

Ragioneria Generale dello Stato ci dice che in Basilicata, nonostante la

pandemia e le tante opportunità finanziarie messe a disposizione delle

regioni dal Governo centrale per assumere medici e infermieri, la spesa per

gli stipendi erogati al personale sanitario è diminuita nel decennio

oggetto di monitoraggio”.



“Dati che stridono con la narrazione all’insegna del tutto a posto madama

marchesa raccontata martedì scorso in Consiglio regionale dall’Assessore

Latronico” -sottolinea Vizziello-“ che probabilmente non ha piena contezza

degli enormi deficit della nostra regione in tema di personale sanitario”.

“I numeri pubblicati da Agenas e dalla Ragioneria Generale dello Stato

sulle carenze di medici, infermieri e delle altre professioni sanitarie in

Basilicata” -conclude Vizziello-“sono la fonte di tutte le criticità della

sanità lucana, dalle lunghe liste d’attesa all’elevata migrazione

sanitaria, dal sovraffollamento dei pronto soccorso alla precarietà di

condizione di anziani non autosufficienti e malati cronici, perché nessun

investimento in macchinari innovativi o nuove strutture sanitarie

garantisce un rendimento paragonabile all’investimento nelle risorse umane”.