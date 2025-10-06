Vizziello: Perché negare l’evidenza? Anche la Ragioneria di Stato punta il dito…

La matematica non è un’opinione a meno che non si certifichi e si ammetta un errore di battitura su un foglio Excel, su un rapporto periodico che deve fare i conti con la oggettiva carenza di medici ( e lo spopolamento rende sempre meno appetibile un trasferimento in Basilicata) che sta mettendo a nudo i ritardi nell’attuazione del Pnrr, con una migrazione sanitaria che non conosce sosta, nonostante la buona volontà di metterci una pezza. E questo anche in relazione, parliamo di Matera, di quanto è rimasto appeso- per esempio- nei rapporti con la Puglia e, in particolare con il ”Miulli” di Acquaviva delle Fonti ( Bari) per la solita storia della coperta finanziaria troppo corta. L’intervento del consigliere materano Giovanni Vizziello ( Bacc) sui deficit del personale sanitario, certificato anche dalla Ragioneria generale dello Stato, ne è la conferma. Un dato preoccupante, in relazione all’emigrazione e all’invecchiamento della popolazione.
Personale sanitario,Vizziello(BACC) i gravi deficit della Basilicata
certificati anche dalla Ragioneria Generale dello Stato.
“La Ragioneria Generale dello Stato registra come nel 2023 la Basilicata ha
speso per il personale sanitario (medici, infermieri, Oss e altre figure
professionali) 379 milioni di euro, vale a dire 2 milioni in meno di quanto
aveva speso dieci anni prima, nel 2014. Un dato che più di qualsiasi altro
testimonia le difficoltà del nostro sistema sanitario regionale, incapace
di investire nel personale sanitario, vera e propria spina dorsale di tutti
i sistemi sanitari.
E’ quanto afferma, in una nota, il Capogruppo in Consiglio regionale di
Basilicata Casa Comune Giovanni Vizziello.
“L’Agenas nei giorni scorsi ha messo nero su bianco che alla Basilicata
spetta il primato in Italia del calo percentuale più alto di medici negli
anni tra il 2013 e il 2023, meno 24 per cento, a fronte di una media
nazionale che registra un incremento del numero dei camici bianchi pari
all’1 per cento”- ricorda Vizziello-“ e questo dato, molto preoccupante, è
confermato dall’analisi del Ministero dell’Economia che attraverso la
Ragioneria Generale dello Stato ci dice che in Basilicata, nonostante la
pandemia e le tante opportunità finanziarie messe a disposizione delle
regioni dal Governo centrale per assumere medici e infermieri, la spesa per
gli stipendi erogati al personale sanitario è diminuita nel decennio
oggetto di monitoraggio”.
“Dati che stridono con la narrazione all’insegna del tutto a posto madama
marchesa raccontata martedì scorso in Consiglio regionale dall’Assessore
Latronico” -sottolinea Vizziello-“ che probabilmente non ha piena contezza
degli enormi deficit della nostra regione in tema di personale sanitario”.
“I numeri pubblicati da Agenas e dalla Ragioneria Generale dello Stato
sulle carenze di medici, infermieri e delle altre professioni sanitarie in
Basilicata” -conclude Vizziello-“sono la fonte di tutte le criticità della
sanità lucana, dalle lunghe liste d’attesa all’elevata migrazione
sanitaria, dal sovraffollamento dei pronto soccorso alla precarietà di
condizione di anziani non autosufficienti e malati cronici, perché nessun
investimento in macchinari innovativi o nuove strutture sanitarie
garantisce un rendimento paragonabile all’investimento nelle risorse umane”.