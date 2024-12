Vizziello: niente bluff, i Lea della sanità sono a picco in Basilicata

Contano i fatti e l’amara realtà della migrazione sanitaria in aumento, più che il ‘’fumus’’ dei convegni per prendere tempo, in attesa di risorse finanziarie e di figure professionali che vadano a tamponare le carenze di organico e i limiti gestionali che non consentono di fare passi avanti. E,meno che meno, le illusorie rassicurazioni che la facoltà di medicina e chirurgia a numero chiuso in quel di Potenza contribuirà a far invertire la tendenza. Non era la priorità per soddisfare le attese dei cittadini della Basilicata e non lo sarà, soprattutto quando i dati – e non sono gli unici degli ultimi mesi- sui livelli essenziali di assistenza ( Lea) confermano la tendenza al peggioramento. A ribadirlo il consigliere regionale materano, e medico per professione, Giovanni Vizziello ( Basilicata Casa Comune) che ricorda quali siano le lacune di sempre…Altro che rassicurazioni che tutto va bene, elogiando- quanta ipocrisia- i risultati dell’ospedale San Carlo, a spese delle altre strutture ospedaliere di Basilicata. A cominciare dal Madonna delle Grazie di Matera che continuerà a restare al palo senza autonomia decisionale e gestionale. Il nodo è qui…



IL COMUNICATO STAMPA

Sanità-anteprima LEA, Vizziello(Basilicata Casa Comune) la Basilicata peggiora, è inadempiente

“Dai primi dati provvisori relativi alla verifica dei livelli essenziali di assistenza(LEA) relativi all’anno 2023 emerge che la Basilicata presenta un punteggio sotto soglia per quanto riguarda la dimensione distrettuale dell’assistenza sanitaria ed è quindi inadempiente nell’erogazione dei LEA, cioè non riesce a garantire ai propri cittadini cure erogate in condizioni di qualità, appropriatezza ed uniformità”.

E’ quanto afferma, in una nota, il Capogruppo di Basilicata Casa Comune Giovanni Vizziello, che così commenta i numeri, ancora provvisori, diffusi ieri l’altro dal Direttore Generale del Ministero della Salute Americo Cicchetti.

“Se l’anteprima della verifica dei LEA dovesse essere confermata dai dati definitivi” -sottolinea Vizziello- “la Basilicata farebbe registrare un netto passo indietro rispetto alle verifiche relative agli anni 2022 e 2021, durante le quali la nostra regione era risultata adempiente, riuscendo a strappare la sufficienza in tutte le aree nelle quali si è soliti distinguere l’assistenza sanitaria, vale a dire prevenzione, distrettuale e ospedaliera”.

“Quanto alla classifica delle regioni italiane” -aggiunge Vizziello- “Veneto, Toscana ed Emilia Romagna si confermano al top della sanità italiana, mentre Sicilia, Calabria e Valle d’Aosta si collocano al fondo della graduatoria, con la Lombardia che perde terreno e scende all’ottavo posto della classifica, non partecipando, probabilmente, al riparto della quota premiale del fondo sanitario nazionale riservato alle prime cinque regioni in graduatoria”.

“Ritornando alla Basilicata-conclude il Capogruppo di Basilicata Casa Comune- “il giudizio negativo è stato determinato dalla permanenza di gravi lacune con riguardo ad alcuni indicatori core dell’assistenza distrettuale come l’offerta di servizi socio assistenziali residenziali in favore degli anziani non autosufficienti e le performance del sistema di emergenza del 118, lacune da noi sempre sottolineate e che il governo regionale non ha a tutt’oggi risolto”.



COMUNICATO STAMPA SU PROTOCOLLO DI INTESA REGIONE UNIBAS

Sanità, didattica e ricerca: protocollo d’intesa Regione / Unibas

È stato firmato oggi a Potenza un protocollo d’intesa per l’integrazione delle attività di didattica, ricerca ed assistenza fra il Servizio sanitario regionale e l’Unibas.

Il documento, sottoscritto da Regione Basilicata, AOR San Carlo di Potenza, IRCCS – CROB di Rionero in Vulture, ASL di Potenza, ASL di Matera e l’Università degli Studi della Basilicata disciplina, in particolare, le modalità di collaborazione tra funzione didattico formativa e di ricerca dell’Università e funzione assistenziale delle Aziende sanitarie del territorio, nonché l’apporto del personale del Servizio sanitario alle attività formative dell’Università per la tutela della salute della collettività, la migliore formazione, lo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria.

Università, Regione e Aziende Sanitarie concorderanno ogni anno la rete formativa per le lauree sanitarie e per la formazione complementare nelle scuole di specializzazione, con particolare riguardo a specialità e professionalità per le quali sussista carenza e difficoltà di reperimento di operatori sanitari nella Regione Basilicata.

Le Unità operative a direzione universitaria assicureranno l’esercizio integrato delle attività assistenziali, di didattica e di ricerca, attraverso una composizione coerente di tutte le attività al fine di assicurare il più alto livello possibile di coesione fra prestazioni assistenziali, diagnostiche e terapeutiche ed attività didattico-scientifica, fondendo al meglio le differenti e complementari competenze istituzionali dell’Università e del Servizio Sanitario Regionale e garantendo l’unitarietà della gestione e l’ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

La Regione concorderà con l’Università la definizione e l’attuazione di progetti di ricerca finalizzati a sviluppare innovazioni scientifiche, nuovi istituti di gestione, anche sperimentali, nonché nuovi

modelli organizzativi e formativi.

La Regione, inoltre, nell’ambito della rete dei Centri di riferimento regionali e delle malattie rare, individuerà quelli che troveranno sede presso le Aziende di riferimento; Università e Regione si riservano di definire aree di comune interesse e sviluppo nell’ambito della medicina traslazionale soprattutto nell’ambito dell’IRCCS.