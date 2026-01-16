Vizziello: Medici in corsia a 72 anni? Decisione sciagurata!

E da medico il consigliere regionale Giovanni Vizziello giudica come assurda la decisione del Governo di consentire ai medici di lavorare fino a 72 anni, senza tener conto (tranne per le dovute eccezioni) dello stress accumulato e che oggi c’è nelle strutture pubbliche per carenza di organici e di come alla lunga i ”riflessi” si appannano e con il rischio di compromettere la salute altrui. La soluzione? Il calo demografico non aiuta, e né il governo ha fatto qualcosa di concreto aldilà degli insufficienti bonus bebè e di altri palliativi che non aiutano certo a creare nuove famiglie. Reclutare medici da altri Paesi, come fatto in Calabria o invocare la protezione dello Spirito Santo affinché illumini ministri del governo centrale e assessore di quelli locali.A meno che, in questo il consigliere Vizziello potrà aiutarci, non ci sono ancor confezioni di ”Gerovital”, quel ritrovato della dottoressa rumena Ana Aslan, che avrebbe avuto effetti benefici anti-invecchiamento…



LA PRESA DI POSIZIONE DI VIZZIELLO

*Medici in corsia fino a 72 anni,Vizziello (BACC): semplicemente assurdo.*

“E’ semplicemente assurdo prevedere che i medici possano continuare a

lavorare nelle corsie degli ospedali sino al raggiungimento dei 72 anni di

età, non tenendo conto della produttività del lavoro, senza dubbio non

ottimale ad una età così avanzata e delle criticità che riguardano un

settore, quello sanitario, caratterizzato da gravi carenze di personale e

turni di lavoro massacranti che mettono a rischio la sicurezza delle cure e

la stessa integrità del personale sanitario”.

E’ quanto afferma, in una nota, il Capogruppo in Consiglio Regionale di

Basilicata Casa Comune Giovanni Vizziello, che così commenta l’annuncio da

parte del Governo Meloni di un emendamento al Decreto Milleproroghe diretto

a prolungare, anche per quest’anno, la possibilità dei medici di restare in

servizio fino al compimento del 72esimo anno di età.

“Evidentemente chi ha scritto questa norma non si rende conto di quanto

oggi sia gravoso lavorare nelle corsie degli ospedali italiani”-spiega

vizziello-“ e del fatto che i Direttori di Aziende sanitarie e ospedaliere

facciano i salti mortali per assicurare le 11 ore di riposo tra un turno e

l’altro previste dalla Legge 161 sull’orario di lavoro. Difficoltà che

possono essere superate solo attraverso nuove assunzioni e un miglioramento

delle condizioni economiche e operative offerte al personale sanitario, in

grado di rendere nuovamente attrattive le strutture del servizio sanitario

nazionale”.



“Il Governo dovrebbe interrogarsi sulle cause della fuga dei medici dagli

ospedali pubblici piuttosto che prospettare soluzioni tampone-sottolinea

Vizziello-“come quella di prolungare l’attività lavorativa oltre l’età

pensionabile o addirittura quella di richiamare in servizio i medici già

in pensione ma che abbiano meno di 72 anni”.

“La medicina è una attività caratterizzata da costante evoluzione e che

pretende continui aggiornamenti”- conclude Vizziello” e solo concentrando

ogni sforzo sui percorsi formativi garantiti ai giovani professionisti

riusciremo ad assicurare ai cittadini risposte e cure adeguate a nuove e

vecchie esigenze di salute”