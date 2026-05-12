Vizziello e Chiorazzo. Infermieri demotivati. Urgono tutela e riforme

Risultati da interviste alla mano il malcontento tra quanti svolgono la professione di infermiere è palese. E del resto nel servizio sanitario pubblico italiano la condizione degli infermieri non entusiasma di certo quanto a retribuzione, lavoro, stress e valorizzazione. A confermarlo Le considerazioni dei consiglieri regionali di Basilicata Giovanni Vizziello e Angelo Chiorazzo ( Basilicata Casa comune), scaturite dall’indagine “Vita da infermiere” realizzata dal centro studi Nursind e pubblicata oggi in occasione della giornata internazionale dell’infermiere. Servono una riforma della professione e un cambio di rotta.



IL COMUNICATO STAMPA

Infermieri, Vizziello e Chiorazzo(BCC) sono il cardine del servizio

sanitario ma non se la passano bene e andrebbero maggiormente valorizzati.

“Benchè gli infermieri siano, nei fatti, il cardine del servizio sanitario,

purtroppo non se la passano bene, tra mancanza di sicurezza sul lavoro,

turni di lavoro che si allungano oltre l’orario stabilito, stress

psico-fisico derivante dalle carenze di organico e senso di frustrazione

derivante da una scarsa valorizzazione professionale. Se si aggiunge la

mancanza di adeguati riconoscimenti professionali ed economici, viene fuori

un quadro che occorre modificare al più presto per ridare appeal ad una

professione che è fondamentale per rilanciare il sistema sanitario

nazionale”.

E’ quanto affermano, in una nota, il Capogruppo in Consiglio regionale di

Basilicata Casa Comune Giovanni Vizziello e il Vice Presidente del

Consiglio regionale di Basilicata Angelo Chiorazzo che così commentano

l’indagine “Vita da infermiere” realizzata dal centro studi Nursind e

pubblicata oggi in occasione della giornata internazionale dell’infermiere.

“Al questionario che sta alla base dell’indagine Nursind hanno risposto

oltre 3000 professionisti, in prevalenza donne, compresi Oss e ostetriche”

-spiega Vizziello- “che lavorano per oltre il 90% nelle aziende pubbliche

ed hanno una anzianità di servizio compresa tra i 31 e i 35 anni, con una

esperienza quindi molto consolidata nel settore delle cure”.



“Più della metà degli intervistati lamenta la mancanza di strumenti

adeguati per svolgere il proprio lavoro in sicurezza e la stragrande

maggioranza del campione, il 77%, dichiara di svolgere l’attività

lavorativa oltre l’orario stabilito a causa di adempimenti burocratici e

clinici” -sottolinea Chiorazzo-“ una condizione quest’ultima

particolarmente gravosa che rende difficile agli infermieri la gestione

della vita privata e della famiglia, con conseguente ripensamento della

scelta lavorativa fatta”.

“Ma il dato di gran lunga più preoccupante” -sostiene Vizziello- “è che

oltre 80% degli intervistati non si sente valorizzato dalla propria azienda

sanitaria, un senso di insoddisfazione largamente diffuso e derivante dal

gap denunciato tra competenze acquisite e ruoli rivestiti”.

“Oggi la salute delle nostre popolazioni dipende sempre più dall’assistenza

infermieristica” – concludono gli esponenti di Basilicata Casa Comune –

“perché questi professionisti sono gli interpreti principali dei profondi

mutamenti che interessano il nostro sistema sanitario, che sarà in grado di

vincere la sfida rappresentata da vecchie e nuove esigenze di salute solo

nella misura in cui sarà in grado di ripristinare il protagonismo del

personale sanitario nel sistema delle cure”.