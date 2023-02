Vizziello: Datevi una mossa. Per le liste di attesa c’è il decreto Milleproroghe…

Una occasione da prendere al volo, se la Regione Basilicata si attiverà per tempo cogliendo le opportunità del decreto Milleproroghe, che consente di attingere da un plafond di 500 milioni di euro per abbattere le liste di attesa attraverso le strutture private accreditate. Il suggerimento viene dal consigliere regionale Giovanni Vizziello (Basilicata Oltre) che mette la mano, più che il dito nella piaga, per dare uno scossone a un governo regionale che in materia si servizi alla Salute e di tutela della Sanità pubblica, brilla per carenza operativo e per uno strabismo cronico nei confronti della realtà materana. Attendiamo i fatti. Siamo come san Tommaso…



Liste d’attesa, consigliere Vizziello: dal Decreto Milleproroghe nuove opportunità da cogliere al volo.

“Le regioni potranno utilizzare, fino al 31 dicembre 2023, i 500 milioni stanziati dalla Legge di Bilancio del Governo Draghi per il recupero delle liste d’attesa e che non sono stati ancora spesi. Una opportunità che la Basilicata deve cogliere al volo per smaltire le lunghissime liste di attesa che impediscono di fatto ai cittadini di curarsi, consentendo al contempo alle strutture private accreditate di aiutare il sistema pubblico regionale nel soddisfare le esigenze di cura della popolazione”.

Così il consigliere regionale di Basilicata Oltre Giovanni Vizziello commenta le modifiche apportate dal Senato al decreto Milleproroghe in sede di conversione.

“Per garantire alle regioni la piena attuazione dei piani di recupero delle liste di attesa”-spiega Vizziello-“ Il Senato, in sede di conversione del decreto-legge Milleproroghe, ha approvato un emendamento presentato dal Senatore Zaffini di Fratelli d’Italia, che consente alle regioni di continuare ad acquistare per tutto il 2023 prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, anche in deroga agli attuali tetti di spesa”.

“Una disposizione” -precisa Vizziello- “che coincide alla perfezione con le esigenze della nostra regione, caratterizzata da tempi biblici di erogazione di molte prestazioni sanitarie(visite mediche ed accertamenti diagnostici) e dalla presenza di valide strutture sanitarie private che possono svolgere un ruolo importante nel supportare la componente sanitaria di diritto pubblico e che tuttavia non godono della giusta considerazione da parte dell’attuale maggioranza di governo regionale”.

“L’effetto, purtroppo, di tali circostanze” -aggiunge Vizziello- “è che chi può permettersi economicamente di pagare di tasca propria 100 euro per un elettrocardiogramma o una ecografia in uno studio privato si cura, mentre chi può permettersi di pagare solo il ticket di 36 euro in ospedale deve aspettare mesi o anni e quindi non si cura”.

“L’auspicio” -conclude Vizziello- “è che la Basilicata non si lasci sfuggire l’ennesima occasione per rendere più efficace ed efficiente il sistema sanitario regionale, mettendo realmente al centro dello stesso i cittadini e le loro esigenze di salute”.