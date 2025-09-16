Vizziello: cure a domicilio? Basilicata in chiaroscuro… Una proposta

Dati alla mano, e il consigliere materano e medico Giovanni Vizziello ( Bcc) è di un rigore consolidato, se il numero delle richieste di cure a domicilio della Basilicata è da primato- e la cosa conferma una domanda in aumento- dall’altra la qualità mostra non poche pecche. Programmazione, errori, limiti organizzativi? Il risvolto della medaglia è questo. E allora la proposta va sul concreto. ” Vi è la necessità -scrive Vizziello in una nota-di una presa in carico

multidisciplinare degli anziani non autosufficienti, unico elemento in

grado di migliorare le condizioni di salute dei soggetti fragili e di far

risparmiare risorse al sistema sanitario, ponendo un argine ai ricoveri

impropri in ospedale”.



“La buona notizia è che nel 2024 la Basilicata, come tutte le altre regioni

d’Italia, ha raggiunto l’obiettivo dell’incremento degli anziani

beneficiari di assistenza domiciliare, superando anche il target atteso per

il 2025 e risultando addirittura terza in Italia, alle spalle di Piemonte

ed Umbria. Quella cattiva è che nella nostra regione permangono rilevanti

criticità relative all’intensità e quindi alla qualità delle cure erogate

al domicilio degli anziani non autosufficienti”.

Ad affermarlo, in una nota, è il Capogruppo di Basilicata Casa Comune in

Consiglio regionale Giovanni Vizziello che così commenta l’analisi de “Il

Sole 24 Ore” sullo stato di attuazione delle risorse del PNRR relative

all’Assistenza Domiciliare Integrata(ADI).

“Il PNRR attraverso il Programma -Casa come primo luogo di cura- aveva

messo a disposizioni delle regioni italiane circa 3 mld di euro per

aumentare dal 4,5% al 10% la percentuale di anziani fragili beneficiari di

assistenza domiciliare” -ricorda Vizziello-“ e l’Agenas certifica come in

tutte le aree del Paese il target sia stato centrato, con oltre 900 mila

anziani in più rispetto al 2022 che oggi ricevono cure socio-sanitarie al

proprio domicilio.”

“Ma quando si abbandona il criterio numerico dei nuovi assistiti in ADI e

si analizza la qualità dell’assistenza erogata a domicilio” – spiega

Vizziello-“ vengono alla luce i risultati deludenti della Basilicata con

riguardo alla frequenza con cui il paziente ha ricevuto cure domiciliari,

al numero di ore di assistenza erogate agli over 65 e al numero di

dimissioni ospedaliere con attivazione dell’assistenza domiciliare

integrata”.

“Il fatto che la spesa effettivamente sostenuta per l’ADI sia cresciuta

nell’ultimo triennio meno dei finanziamenti del PNRR previsti per la stessa

ADI e meno del numero dei nuovi assistiti a domicilio” -spiega

Vizziello-“testimonia come il problema resti quello dell’intensità del

