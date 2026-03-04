Vizziello( Bcc): Piano sanitario evanescente. Basilicata con deficit di 80 milioni euro per migrazione sanitaria.

Un deficiti da 80 milioni di euro e tre regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto ( queste due tra le più combattive sull’autonomia differenziata) che fruiscono per gran parte della emigrazione sanitaria dalla Basilicata. Sull’argomento interviene il medico materano e consigliere regionale Giovanni Vizziello, che denuncia i limiti del nuovo Piano sanitario regionale, approvato il 6 febbraio scorso, che – di fatto è stato precisato nel comunicato stampa di presentazione https://www.regione.basilicata.it/approvato-il-piano-regionale-integrato-della-salute/ à un ‘’Piano non interviene sull’assetto organizzativo della rete sanitaria regionale, ma definisce obiettivi programmatori chiari, misurabili e scanditi nel tempo, con l’obiettivo di rendere più integrati e coerenti i diversi livelli di assistenza: prevenzione, territorio, ospedale e servizi sociosanitari. Praticamente si lasciano le cose come stanno tra problematiche di ieri e di oggi e peculiarità che non vengono valorizzate. L’ospedale di Matera, che è un ospedale di frontiera, tra area murgiana, aree interne e joniche, necessità di investimenti adeguati. La Basilicata fa quello che può e con risorse limitate, in rosso da quanto emerge da i report della Fondazione Gimbe o dal Ministero della Sanità, e con un Pnrr salute dal quale non c’è da attendersi miracoli. Si attende uno scossone dal Governo, che non viene, per quello strabismo diffuso che guarda verso la sanità privata. Il Ministro Orazio Schillaci ha tuonato in più occasioni contro quelle Regioni che alterano i dati. Ma non sono seguiti i fulmini…che potrebbero procurare ustioni di diversa gravità. Chi le curerebbe?



Migrazione sanitaria, Vizziello(BCC) nel 2023 un vero e proprio esodo verso il Nord Italia di pazienti del Sud, molti dei quali sono lucani.

“Un giro d’affari che vale più di 5 miliardi di euro l’anno e nel quale alcune regioni come la Lombardia guadagnano qualcosa come 650 milioni di euro, altre, come la Basilicata, ci rimettono quasi 80 milioni di euro. E’ la cosiddetta mobilità sanitaria interregionale, cioè gli spostamenti degli italiani lungo la penisola alla ricerca delle cure migliori, un fenomeno che dopo la pandemia riprende a correre e che testimonia, più di qualunque altro, le diseguaglianze territoriali delle cure tra un Nord Italia attrattivo e un Mezzogiorno d’Italia che non riesce a soddisfare al meglio le esigenze di salute dei propri residenti”.



E’ quanto dichiara, in una nota, il Capogruppo in consiglio regionale di Basilicata Casa Comune Giovanni Vizziello che così commenta il nuovo Rapporto Gimbe sulla migrazione sanitaria in Italia nell’anno 2023.

“Quando in sole tre regioni(Lombardia, Emilia Romagna e Veneto), tutte del Nord Italia, si concentra più del 90% del saldo attivo di mobilità sanitaria, cioè la differenza fra quanto spende una regione per i propri residenti che si curano altrove e quanto incassa per curare pazienti provenienti da altre regioni, vuol dire che il diritto alla salute non è garantito in maniera equa sull’intero territorio nazionale” -sottolinea Vizziello-“ una grave frattura tra i sistemi sanitari delle regioni del Nord e quelli delle regioni del Sud confermata dal fatto che queste ultime, ad eccezione della Liguria, presentano tutte bilanci in rosso con riguardo al saldo di mobilità interregionale “.

“Il deficit di quasi 80 milioni di euro della Basilicata nel saldo di mobilità interregionale è la cartina al tornasole delle gravi difficoltà in cui versa la sanità lucana” -conclude l’esponente di Basilicata Casa Comune-“ difficoltà che sarà molto difficile superare attraverso il nuovo Piano Sanitario 2026-2030 predisposto dalla Giunta regionale e che è estremamente deludente dal momento che intende conservare l’attuale assetto organizzativo-strutturale dell’offerta ospedaliera realizzato dalla riforma Pittella del 2017”.

