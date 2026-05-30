Vizziello (BCC): L’assessore Latronico fa il prestigiatore con i numeri dell’Agenas sulle liste d’attesa

“Non è assolutamente vero che la Basilicata è tra le regioni più virtuose d’Italia nella gestione delle liste d’attesa, nel senso che rispetterebbe i tempi di attesa nel 98,8% dei casi per quanto riguarda le prime visite e nel 94,9%dei casi per quanto riguarda gli esami diagnostici, semplicemente perché questi questi dati derivano da prescrizioni di visite ed esami di laboratorio con classe di priorità P, cioè da erogare entro 120 giorni. È francamente inaccettabile che l’assessore Latronico ricorra a questi giochi di prestigio per provare a prendere in giro i lucani e fare apparire i tempi di erogazione delle prestazioni migliori di quelli che sono nella realtà.” A dichiararlo, in una nota, è il Capogruppo in Consiglio regionale di Basilicata Casa Comune, Giovanni Vizziello, confermando quanto già rilevato in un nostro articolo di ieri sul tema , che aggiunge: “Detto in soldoni l’immagine della Regione Basilicata capace di erogare quasi il 100 per cento delle visite mediche nel rispetto dei tempi di attesa che l’Assessore Latronico ha provato ad accreditare si scioglie come neve al sole se si considera che detta performance deriva dall’analisi di prestazioni che nell’85 per cento dei casi ha classe di priorità P, cioè da erogare entro 120 giorni

Consigliamo quindi All’assessore Latronico di riporre i toni trionfalistici con cui ha accolto la pubblicazione del report Agenas e di rimboccarsi le maniche per risolvere il problema dei problemi della sanità lucana, mettendo a valore le tante opportunità economiche messe a disposizione della nostra Regione dal Governo Meloni.”

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