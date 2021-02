Il report della task force coronavirus, pubblicato in tarda mattinata sulla pagina social della giunta regionale di Basilicata, non lascia dubbi su quello che sarà nella settimana da zona rossa che sta per iniziare. E con il rammarico di quanto si doveva e poteva fare, evitando questo strano passaggio repentino da zona gialla a rossa, senza delimitare – come sarebbe stato logico – le zone di focolai. Alto che Basilicata covid free da zona bianca di qualche settimana fa. Chiusura e disagi, dalle scuole alle attività economiche. Sappiamo poco dei vaccini e se arriveranno le dosi richieste. Ma ci preoccupa l’assenza, tranne alcuni comuni e situazioni, della carenza di luoghi alternativi per tanti nuclei famigliari di passare la quarantena dopo gli eventuali contagi. Matera è tra queste, nonostante gli interessanti dei due sindaci Raffaello De Ruggieri e Domenico Bennardi, che si sono mossi per tempo. Ma i soggetti territoriali che avrebbero dovuto attivare questa opportunità non l’hanno fatto. E la domanda sorge spontanea quanti contagi si sono verificati a causa della coabitazione forzata, in assenza di tavernette, mansarde e seconde case. Ci fermiamo qui…Che e chi si aspetta? Magari un report dedicato.



Giunta Regionale di Basilicata

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 28 febbraio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 27 febbraio 2021

Tamponi molecolari totali n. 239.498

Tamponi totali negativi n. 221.510

Persone testate n. 146.414

Tamponi molecolari di giornata n. 1.389

Test antigenici totali 11.048

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 104

Tamponi negativi n. 1.285

RICOVERATI N. 95

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 28

Pneumologia n. 19

Medicina d’Urgenza n. 13

Terapia Intensiva n. 06

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 14

Pneumologia n. 11

Terapia Intensiva n. 04

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 20

DECESSI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 104

Residenti: n. 101

N. Comune

1 Acerenza

1 Castelluccio Inferiore

1 Ferrandina

1 Francavilla in Sinni

1 Grottole

1 Latronico

7 Lauria

16 Matera

7 Melfi

4 Moliterno

4 Montescaglioso

1 Nova Siri

1 Palazzo San Gervasio

1 Picerno

3 Pisticci

2 Policoro

14 Potenza

1 Rionero in Vulture

2 Roccanova

4 Rotonda

1 Ruoti

15 Sant’Arcangelo

2 Senise

1 Trecchina

1 Tursi

6 Venosa

2 Viggiano

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive regioni: n. 03

N. Regione/ Stato estero

3 Puglia

GUARITI TOTALI N. 20

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 19

N. Comune

1 Acerenza

6 Atella

1 Castelluccio Inferiore

1 Forenza

1 Irsina

2 Maratea

5 Melfi

1 Rionero in Vulture

1 Stigliano

Guariti non residenti in Regione Basilicata n. 01

N. Regione/Stato estero

1 Campania

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.818

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.723

DECEDUTI RESIDENTI N. 359

GUARITI RESIDENTI N. 11.033

Potenza, 28 febbraio 2021

Task Force Regione Basilicata