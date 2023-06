Veterinari al Cip di Serra Rifusa per il progetto Connessioni

Formazione, gioco e inclusione hanno caratterizzato il progetto ” Connessioni, interventi assistiti con animali” , che terrà un incontro conclusivo – per la prima fase. a Matera, giovedì 22 giugno, presso l Centro integrato polivalente ( Cip) di Serra Rifusa. A parlarne l’Ordine dei medici veterinari , famigliari, i centri diurni della Asm , per un bilancio dei risultati raggiunti e per gettare le basi sulla seconda fase del progetto. In cantiere un percorso d buone pratiche, che potrebbe diventare un modello per altre situazioni

IL COMUNICATO STAMPA DELL’ORDINE DEI VETERINARI

Incontro aperto alle Istituzioni e ai familiari Giovedì 22 giugno 2023, ore 18.00

al Centro Integrato Polivalente di Serra Rifusa a Matera

L’Ordine dei Medici Veterinari di Matera comunica che si terra giovedì 22

Giugno p.v., alle ore 18.00, l’incontro conclusivo della prima parte del Progetto

Connessioni, Interventi Assistiti con Animali.

L’iniziativa aperta alle Istituzioni, ai familiari e ai cittadini rappresenta la

conclusione della prima tappa del Progetto, ideato e promosso dall’Ente di

Professionisti, finanziato con i Fondi Nazionali del Bilancio Partecipativo della

FNOVI (Federazione Nazionale Ordine Veterinari italiani), con il coinvolgimento

dell’ASM – UO Centri Diurni Matera che han messo a disposizione lo spazio del

Centro Integrato Polivalente di Serra Rifusa a Matera, diretto dal Dott. Edoardo

De Ruggieri. coadiuvati dalla Dott.ssa Pala Collocola e dall’OSS. Anna Maria

Tamburrino.

Il progetto ha coinvolto 20 persone frequentanti il Centro e altre strutture

quali A.MA.SAM. Casa Famiglia Matera e Servizio Sostegno all’ABITARE che, grazie

alle lezioni teoriche e pratiche condotte da un’équipe multidisciplinare de “La

coda di Ulisse” ETS Impresa Sociale composta dalle Dott.sse Anna Morelli e

Marianna Pantaleo, Medici Veterinari e dalla Dott.ssa Brunella Ranaldo,

Educatore Sociopedagogico e Couseling relazionale, hanno accompagnato i

discenti nella conoscenza degli amici a quattro zampe. Un percorso iniziato nei

primi giorni di maggio che ha visto approfondire temi riguardante i sensi del

cane, la sua alimentazione, il rapporto con l’uomo fino alla comunicazione intra

ed interspecifica.

Nel corso dei vari incontri, inoltre, sono stati realizzati laboratori e lezioni

frontali, con l’ausilio di video e immagini in grado di illustrare ai presenti le

esigenze degli animali tali da creare un coinvolgimento dei partecipanti.

La Dott.ssa Filomena Montemurro, Presidente dell’Ordine afferma come: “I

moduli individuati e messi in pratica con gli animali fanno sì che quest’ultimi

diventino protagonisti di terapie, percorsi educativi e socio relazionali dedicati a

pazienti con difficoltà relazionali, un veicolo principale attraverso cui pensieri,

emozioni e sofferenza trovano una forma condivisibile tra i due protagonisti.

Attraverso il gioco e l’accudimento di un animale – continua la Presidente -, si

vengono a creare importanti canali relazionali in grado di stimolare il singolo

individuo, rinforzando in lui il legame affettivo e le relazioni interpersonali. Gli

IAA, integrati in un più ampio progetto riabilitativo, che comprenda educazione

e terapia, creano benefici fisici, e nel contempo possono potenziare quei

meccanismi d’azione affettivi ed emozionali quali: l’empatia; la comunicazione:

animale-persona, che si basa soprattutto sul linguaggio non verbale; la

facilitazione sociale; il tatto; l’elemento ludico in grado di apportare benefici

psicosomatici.

Il Progetto Connessioni, in sintesi, si configura come un’occasione di

apprendimento e di sperimentazione educativa importante, in cui autonomia e

guida sono i fulcri dell’intervento degli educatori, coordinati da Medici

Veterinari, in cui è amplificata e sottolineata la dimensione relazionale ed

emotiva. Non è un caso che il progetto sia stato valutato in maniera positiva

dalla Federazione Nazionale e portata a progetto pilota esemplare e innovativo

per altre iniziativa analoghe in altre realtà della Penisola, al fine di valorizzare la

figura del Medico Veterinario per le sue competenze e professionalità. Non a

caso al termine dell’intero percorso formativo, previsto per la fine dell’anno con

la seconda fase da settembre a dicembre p.v., vedrà la pubblicazione di un testo,

un vero e proprio diario di bordo, dove Operatori, discenti e docenti

approfondiranno quanto appreso nel corso delle lezioni, con le loro emozioni e

sentimenti. Il libro curato da Sabrina Dragone per la parte scritta, sarà

corroborato da immagini e video curati dal fotografo Gaetano Plasmati”.

Nel corso della serata, i responsabili della struttura, i Medici Veterinari e il

Dott. Benedetto Neola, Componente il Consiglio Nazionale FNOVI, illustreranno,

insieme ai ragazzi, quanto realizzato sino ad oggi