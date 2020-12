Coincidenze? Da quando il metodo dell’esperto Andrea Crisanti, di tracciamento a tappeto con tamponi, e la sua presenza sono stati accantonati per i test rapidi…Il Veneto ha indossato la maglia nera dei contagi da virus a corona per quella seconda ondata da contagio che preoccupa, e non poco il presidente della Regione Luca Zaia, cittadini e imprese. Anche perchè alla crisi pandemica, sanitaria, si è aggiunta quella economica. Per farla breve le ordinanze servono a poco, per dirla con il nostro lettore Espedito, se non ci sono soldati in trincea a far la guerra al covid. E cioè infermieri, medici. A Padova come a Matera, dove i bandi di reclutamento per ”co.co.co” e a ”termine” sono andati inevitabilmente deserti… e si gira con le stesse forze, magari per fare i sierologi che sono efficaci per quanto se ne sa, a tempo, o possono prendere una cantonata come è capitato per il ministro degli Interni Luciana Lamorgese. Siamo seri e smettiamola di giocare con le ‘primule’ di primavera. Franco Vespe che si era dimenticato della regione Veneto, forse perchè preso dalla marea in laguna e dai meccanismi del Mose, stende un velo pietoso e lancia un’occhiata alla vicina Altamura più rossa ( il comunismo non c’entra) che gialla. Ne usciremo in attesa che si concluda la seconda e si passi alla terza, in attesa di gestire la campagna con uno dei sette o dieci vaccini pronti a essere inoculati, su base volontaria, anche nel BelPaese. Ne vedremo efficacia, durata e richiami a tempo. Un affare per pochi, una attesa per tanti. Buon Natale



Le analisi di Franco Vespe

17 Dicembre 2020 Ci siamo fatti sfuggire il caso del Veneto. Pare che ora sia la regione più a rischio insieme alla Puglia. Dai grafici si vede chiaramente che c’è una recrudescenza dei contagi. Praticamente pochi giorni fa è ri-esplosa l’epidemia e ormai, per rappresentare il suo andamento, bisognerà ricorrere alla doppia campana. Gli stessi decessi ora sono ben lontani dal picco e ci sarà il loro massimo proprio nell’ultima settimana natalizia. Mi meraviglio del Prof. Crisanti che si è fatta sfuggire la situazione di mano. E’ uno dei pochi scienziati di cui ho indiscussa stima. Questi dati sono poi confermati dall’andamento del rapporto fra contagi e casi testati (lasciate perdere il rapporto con i tamponi che ci riporta la televisione. Sono fuorvianti!).

Siamo ritornati a livello nazionale ben al di sopra del 10% (0,13 nei miei grafici. Ovvero fino al 13%) e si vede chiaramente che il Veneto, inizialmente inserita fra le regioni virtuose, (vedere il grafico in alto a sinistra della terza immagine), Ha subito una violenta impennata ed è andata ben al di sopra della media nazionale (18%) superata solo dalla Valle d’Aosta -altro che apertura delle piste! so io dove suonargli gli sci- ed a pari merito con la Liguria. Si vede anche molto bene che la Puglia, inizialmente inserita nel novero delle regioni meridionali a basso tasso di contagio, ha subito un impennata molto simile a quella del Veneto, anche se in proporzioni più contenute.. Al contrario la Campania (inizialmente inserite fra le regioni più a rischio) sta rientrando nei limiti della media nazionale. Insomma non so se lo abbiamo capito, ma stiamo ballando sull’orlo di un vulcano in piena eruzione! Basta una piccola distrazione è una situazione positiva costruita con tanti sacrifici rischia di compromettersi nel giro di pochi giorni. Poi non so se è chiaro da questi dati che proprio le regioni più irrequiete ed indisciplinate, sono quelle anche più produttive e dinamiche. Prima la Lombardia, ora il Veneto e la Puglia. Basta andare a vedere cosa sta accadendo nella vicina Altamura! Purtroppo non sempre lo spirito levantino ed intraprendente è utile per affrontare adeguatamente le situazioni. Non sempre correre a tutti i costi dietro al business ed affidare la propria anima all’idolatria del vitello d’oro fa bene alla salute. Anzi! non ho ancora capito a che cosa faccia bene!

Alla prossima. Spero prima di Natale di fare un altro bollettino almeno per farvi gli auguri.