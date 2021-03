Siamo alle solite. Prima i fatti come chiedo cittadine e cittadini di Basilicata. L’incremento delle dosi di vaccino destinati alla Basilicata e con una equa distribuzione anche in provincia di Matera, una migliore organizzazione e poi – come san Tommaso- potremo dire che gli auspici di velocizzazione del presidente della giunta regionale di Basilicata, Vito Bardi, diventeranno realtà. Del resto il ministro della salute Roberto Speranza ha annunciato, ma senza che siano ancora giunte, 50milioni di dosi per la imminente primavera. L’unico dato certo riguarda l’estensione di Astra Zeneca agli ultra65enni, assicurata da una circolare ministeriale. Quanto all’uso di una piattaforma web per le prenotazioni, messa a disposizione da Poste Italiane, della quale apprezziamo l’importanza nel panorama nazionale dei servizi e tra questi anche per il coronavirus, abbiamo non poche perplessità sull’impiego di piattaforme e APP come è purtroppo accaduto per altre esperienze della pubblica amministrazione. Prima di attivare che si effettuino le necessarie verifiche. Del resto l’amministratore delegato di Poste Italiane Andrea Del fante, in una intervista rilasciata a Il Messaggero di fine febbraio, ha affermato che sono appena cinque le regioni ( Sicilia, Marche, Calabria, Abruzzo e Basilicata ) che hanno aderito alla piattaforma, in grado di garantire diverse funzioni. Non abbiamo nulla contro l’innovazione, ma la Basilicata ha oggettivamente un gap tecnologico evidente per il quale non è stato messo a punto ancor alcun vaccino.



LA DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE BARDI

“Il cambio di passo c’è e si vede. Con il nuovo Governo si punta tutto sulla campagna vaccinale e sulla velocità. Ho apprezzato che anche il Ministro della Salute abbia voluto coinvolgere un network così capillare sul territorio come quello di Poste italiane, che gode anche della fiducia della popolazione. Posso già annunciare che entro pochissimi giorni anche in Basilicata sarà operativa la piattaforma di Regione e Poste Italiane per la prenotazione vaccinale. Siamo agli ultimi accorgimenti finali e poi saremo probabilmente pronti anche prima dell’emanazione della circolare ministeriale. Sulla velocità e la penetrazione della campagna vaccinale si gioca non solo la stagione estiva, ma il futuro sanitario, produttivo e sociale della nostra Regione. In Basilicata siamo pronti a ogni tipo di sforzo per proteggere la nostra popolazione, in primis i soggetti più anziani e quindi più a rischio”.

Lo dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.