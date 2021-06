…Ma calendari sul sito Asm più avanti. Vi abbiamo sintetizzato in poche righe la decisione dell’Azienda sanitaria e del Comune di Matera di attivare nelle sedi della tenda del Qatar, presso l’Ospedale Madonna delle Grazie,e presso la sala del consiglio comunale ”Pier Paolo Pasolini” di via Sallustio le sedute di vaccini per la seconde dosi di vaccini Astrazeneca. Riguarda quanti ha fruito della tre giorni di Open day dal 12 al 14 aprile scorso. E per i richiami si comincerà dall’inizio della prossima settimana fino al 5-6 luglio o giuù di lì. Nella nota della Asm, che segue, viene raccomandato di rispettare orari e turni di vaccinazioni. Ma state calmi perchè al momento, e sono le ore 15.00 di mercoledì 23 giugno, non c’è alcuno schema di riferimento o link, in proposito, sul sito www.asmbasilicata.it . Attendiamo il finesettimana e vedremo sbocciare sul sito la primula del richiamo… con tutte le informazioni del caso. Lo diciamo, perchè abbiamo verificato dopo aver ricevuto il comunicato. Tempo al tempo. Il vaccino non scappa. Anzi è al mare a salutare le mascherine…

Naturalmente, e questo nel comunicato non c’è scritto, attendiamo di sapere se per raggiungere i due siti – a causa della presenza e dei limiti imposti dal G20 – basterà esibire ricevuta della prima somministrazione, per muoversi senza problemi. Attendiamo comunicato.

COMUNICATO STAMPA

RICHIAMI OPEN DAY ASTRAZENECA DEL 12 – 14 APRILE

Richiami Astrazeneca a Matera in due sedi.

Il Direttore Sanitario Giuseppe Magno d’intesa con l’assessore Raffaele Tantone del Comune di Matera, ha deciso di ripartire i richiami del vaccino Astrazeneca, effettuati durante l’open day del 12, 13 e 14 aprile, nei punti vaccinali della Tenda del Qatar e del “Circo” di via Sallustio.

Si chiede agli utenti di attenersi all’orario e al giorno indicati nelle tabelle pubblicate sul sito web dell’ASM, rispettando l’ordine alfabetico di vaccinazione e la sede indicata.