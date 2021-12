Una decisione di buon senso, quella adottata dall’Azienda sanitaria di Matera per favorire i richiami dei vaccini e per quanti hanno deciso di farla rispettando sè stessi e la salute degli altri. E così per gli utrasessantenni basta recarsi nei punti vaccinali, munirsi del biglietto elimina code e attendere il proprio turno. Dai 18 ai 59 anni, invece, occorre prenotarsi sul portale di Poste italiane a partire da venerdì 3 dicembre. Orari e modalità nella nota dell’Azienda sanitaria e passa parola.



COMUNICATO STAMPA

Prenotazione vaccino anticovid 18-59 anni e modalità di vaccinazione over 60

L’ASM – Azienda Sanitaria Locale di Matera informa tutti gli utenti che dal 6 dicembre, tutte le persone dai 18 ai 59 anni potranno sottoporsi alla vaccinazione anticovid solo previa prenotazione sul sito di Poste Italiane che dalle ore 14.00 di domani 3 dicembre aprirà gli slot per la suddetta fascia d’età.

Gli over 60, invece, potranno continuare a recarsi, senza prenotazione, nei diversi PVT munendosi dell’apposito bigliettino elimina code al fine di facilitare l’organizzazione a tutto il personale sanitario preposto. Si ricorda che senza il bigliettino non sarà possibile vaccinarsi.

Si chiede di rispettare l’orario di seguito indicato.

I punti vaccinali di Matera e Policoro saranno aperti tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ad esclusione dei festivi e garantiranno la somministrazione dei vaccini agli over 60 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 nel numero massimo di 60 persone al giorno.

I PVT di Tricarico, Tinchi e Stigliano, invece, saranno aperti tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00 ad esclusione dei giorni festivi.

Si specifica che nei punti vaccinali di Tinchi e di Tricarico la somministrazione agli over 60 verrà assicurata soltanto nel numero massimo di 30 persone al giorno dalle ore 12.00 alle ore 14.00.

A Stigliano, sempre dalle ore 12.00 alle ore 14.00, ma garantendo la somministrazione ad un numero massimo di 22 persone al giorno.