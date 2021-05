A Matera le vaccinazioni, salvo calo delle forniture, vanno avanti spedite sia che si tratti di richiami con Astrazeneca o delle monodosi della Johnson& Johnson. E così dalla tenda del Qatar al punto vaccinale della sala ” Pier Paolo Pasolini’ attivato da Comune, Asm e Regione Basilicata puntualità ed efficienza, con l’apporto di personale medico e volontari, prosegue il disco verde verso la sicurezza.



Una iniezione di fiducia contrassegnata dal calo dei tamponi e dalla drastica riduzione dei contagi. Ma fidarsi è bene… E guai ad allentare la guardia, tanto più che con l’estate occorrerà rafforzare il sistema di monitoraggio laddove i contatti sono destinati ad aumentare, con la movimentazione delle persone e l’arrivo dei turisti. La Regione Basilicata ha annunciato nei giorni scorsi di voler ripetere di concerto con gli assessorati alle Attività Produttive e alla Sanità il progetto ”Turismo Covide Free”.



Ma Liguria e Piemonte vanno oltre. E intendono garantire vaccinazioni a quanti pernotteranno per almeno due settimane, dopo che nello scorso settimane i due presidenti delle giunte regionali Giovanni Toti (Cambiamo) e Alberto Cirio (Forza Italia) hanno firmato protocollo d’intenti per la reciprocità vaccinale in ambito turistico. “Dare la possibilità di potersi vaccinare ai turisti – ha detto il presidente della giunta regionale ligure, Giovanni Toti- che rimangono più di due settimane nella nostra regione è un servizio in più che offriamo ai cittadini. E che non comporta alcuno scossone alla campagna vaccinale in corso”. Una affermazione supportata dal fatto che le due regioni stanno andando avanti a ritmo sostenuto nella campagna vaccinale. E Toti ha aggiunto di voler proseguire di pari passo con le vaccinazioni per le categorie prioritarie. Naturalmente si attende il disco verde da Roma per attuare il protocollo. E se dovesse accadere potrebbe essere applicato anche ad altre Regioni che vorranno far vaccinare i turisti. Buona idea. Ma attendiamo cosa ne pensano dalla Capitale. Buon senso direbbe che è fattibile…



LA NOTA DELLA REGIONE BASILICATA TURISMO COVID FREE

“D’intesa con il collega Rocco Leone e gli Uffici del Dipartimento Salute, raccogliendo le pressanti sollecitazioni degli operatori turistici, anche per l’imminente stagione turistica riproporremo il progetto denominato “Basilicata – Turismo Covid Free”, attuato con buoni risultati lo scorso anno, per favorire la realizzazione delle condizioni di “vacanza Covid free” sulla costa tirrenica lucana, come nel Metapontino, nei Parchi nazionali Pollino e Appennino Lucano e in tutti i comprensori turistici delle aree interne”.



Ad annunciarlo è l’assessore regionale alle Attività Produttive Francesco Cupparo precisando che, come avvenuto nell’estate 2020, le Unità Speciali Covid-19 specifiche attivate presso i Presidi ospedalieri distrettuali di Chiaromonte e Maratea, a servizio dell’area del Parco Nazionale del Pollino e della costa tirrenica, ed ancora a Policoro e a Matera, saranno gli strumenti per offrire sicurezza e rilanciare il turismo in Basilicata. Si occuperanno dei tamponi per i turisti che arriveranno in Basilicata sprovvisti di certificazione realizzata nelle 48 ore precedenti, oltre che per il personale delle strutture e delle aziende della filiera turistica e saranno pronte, nel caso la proposta in fase di definizione da parte del Governo diventi operativa, di somministrare il “richiamo” del vaccino a quei turisti in vacanza da noi che nelle rispettive regioni di residenza hanno già ricevuto la prima dose.