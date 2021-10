Non si può pretendere di combattere una pandemia, una epidemia di diffusione mondiale, se gran parte delle popolazioni del Pianeta – povere, senza mezzi e in condizioni di precarietà -non viene vaccinata contro il covid 19 e le sue varianti. A ribadirlo con la fermezza e la franchezza…di nome e di fatto Papa Francesco, che ha chiesto ai grandi laboratori di liberalizzare i brevetti. Laboratori che appartengono ormai in situazione di oligopolio a due case farmaceutiche statunitensi e una inglese, messa via via in disparte per il costo contenuto dei vaccini, eclissano anche le produzioni russa e cinese. Stoppati, per intuibili connivenze, anche i tentativi del nostro Paese di produrre in proprio. E’ anche per questo che mercoledì 20 ottobre il Comitato italiano della Campagna europea “Nessun profitto sulla pandemia” https://noprofitonpandemic.eu/it/, ha organizzato una conferenza nazionale per sollecitare una svolta nella vicenda. La battaglia contro la pandemia ha bisogno di una terapia d’urto. Ma servono vaccini per tutti.



COMUNICATO STAMPA

Nella sede della CGIL a Roma la Conferenza nazionale mercoledì 20 ottobre per la richiesta di moratoria

dei brevetti per i vaccini, con la partecipazione in collegamento dall’India di Mira Shiva.

Anche Papa Francesco in campo per la liberalizzazione dei brevetti.

Roma, 18 ottobre 2021. “In nome di Dio chiedo. Ai grandi laboratori, che liberalizzino i brevetti.Compiano un gesto di umanità e permettano che ogni Paese, ogni popolo, ogni essere umano, abbia accesso al vaccino”! E’ Papa Francesco che scende in campo a sostegno di una richiesta, avanzata esattamente un anno

fa da India e Sud Africa e sottoscritta da oltre cento Paesi, quale unica strada percorribile per produrre

vaccini in quantità sufficienti a soddisfare le esigenze di tutti e bloccare la pandemia. E sarà proprio la sede

nazionale della CGIL in Corso Italia, a Roma, devastata dalla vile aggressione neofascista di sabato 9

ottobre ad ospitare mercoledì 20 ottobre alle ore 17,00 la Conferenza nazionale organizzata dal Comitato

italiano della Campagna europea “Nessun profitto sulla pandemia” https://noprofitonpandemic.eu/it/, che

ha espresso alla CGIL la piena solidarietà a nome delle oltre 120 organizzazioni aderenti. L’obiettivo è

raccogliere un milione di firme in EU per “costringere” la Commissione e i governi Europei ad appoggiare la

proposta di moratoria sui brevetti per i vaccini anti Covid.

Ancora una volta, infatti, nella riunione OMC del 13/14 ottobre scorso non si è deciso nulla e tutto è stato

rinviato all’interministeriale di fine novembre, la riunione annuale più importante dell’OMC. Sarà questo

molto probabilmente un momento decisivo per la discussione sulla rinuncia temporanea ai diritti di proprietà

intellettuale, prevista dagli accordi TRIPS del 1994. La Commissione UE, con proposte inefficaci e di pura

immagine, con promesse di “doni e regalie”, per altro in larga parte inevasi, continua invece a cercare di

dividere il fronte delle nazioni che appoggiano India e Sudafrica nella proposta di moratoria, sostenendo di

fatto gli interessi di Big Pharma.

“Con circa 5 milioni di morti nel mondo – ha detto Vittorio Agnoletto, medico e coordinatore del Comitato

italiano della campagna europea Diritto alla Cura- Right2cure-No profit on pandemic, e con circa i 2/3

dell’umanità non vaccinata, il rischio di una endemia devastante è drammaticamente reale. Le uniche a trarne

vantaggio saranno le industrie farmaceutiche impegnate nella corsa alla produzione di ulteriori vaccini contro

le nuove varianti che si svilupperanno e si propagheranno a partire dalle regioni impossibilitate a disporre dei

vaccini. Big Pharma realizzerà profitti immensi: gli stessi dirigenti delle aziende produttrici hanno previsto

un aumento del costo dei vaccini di 8-9 volte, con il rischio di arrivare a 160-175 dollari a dose”!



Alla conferenza di Roma, nella quale è prevista la partecipazione straordinaria, in collegamento dall’India di

Mira Shiva, medica e attivista, parteciperanno: Vittorio Agnoletto, Maurizio Landini, segr. gen. Cgil;

Pierpaolo Bombardieri segr. gen. Uil; don Luigi Ciotti presidente di Libera e del gruppo Abele; Ruggero

Giuliani vicepresidente di Medici senza Frontiere; Rossella Miccio presidente di Emergency; Ignazio

Ganga, Segretario confederale Cisl. La conferenza, con inizio alle ore 17, sarà trasmessa in diretta sulla

pagina facebook della campagna Right2cure/DirittoallaCura pagina italiana.

Ufficio Stampa – Carmina Conte – cell. 393 1377616, https://noprofitonpandemic.eu/i