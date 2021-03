Lo ripeteremo fino alla noia. Matera era e resta una città ”0.0” che recepisce con i tempi dovuti tutto quello che è reale. Digitale e virtuale sono APPannaggio di una piccola quota di APPassionati che vive nel reale. Ed è stato così anche per il calendario fissato ieri, 3 marzo, dall’Azienda sanitaria di Matera per le vaccinazioni degli ultraottantenni. Inevitabile, pertanto, che si siano verificati disagi e incomprensioni davanti al capannone donato dal Qatar e adibito a punto vaccinale per quanti erano abituati alla prassi di presentarsi all’ingresso, fornire le generalità, e poi mettersi in fila per vaccinarsi. Serviva più tempo e magari anche lo spikeraggio preventivo sarebbe servito allo scopo e magari con percorsi obbligati: transenne, cartellonistica per semplificare le cose. L’importante è essere partiti e l’AVVISO diffuso in mattinata dalla Asm lo conferma. Questa mattina vaccinazioni per 300 anziani all’incirca e nel pomeriggio 120 o giù di lì per richiami seconda dose e altri 150 -200 per insegnanti. Il nodo è sempre lo stesso: servono più vicini per consentire alla Asm di programmare per tempo, come è stato consentito di fare a Potenza. Guerra tra poveri. Serviva battere, per tempo, i pugni sul tavolo nei confronti del Governo centrale. Sul perchè e sul per come ognuno si è fatto un’idea. Eppure siamo quattro gatti, ma rischiamo di finire in coda alla classifica dei vaccinati con tutti i limiti che la cosa comporta a cominciare dalla ripresa dell’economia.



AVVISO URGENTE CALENDARIO VACCINAZIONI OVER-80

Si comunica che SOLO le persone presenti nel calendario pubblicato sul sito dell’ASM devono presentarsi nella tendostruttura, adiacente l’Ospedale Madonna delle Grazie, per sottoporsi alle vaccinazioni.

Gli utenti in elenco rappresentano la fascia d’età OVER-80, il che significa che in questa fase verranno vaccinate solo le persone dagli 80 anni in su.

Eventuali casi di omonimia sono facilmente risolvibili risalendo alla data di nascita.

Si chiede la gentile collaborazione di tutta la popolazione al fine di non creare inutili assembramenti e di permettere agli operatori sanitari di garantire il rispetto dell’ordine stabilito dal calendario.

