E’ il simbolo della delicatezza e sfogliarla, come si fa con trifogli e quadrifogli, serve a ingraziarsi la fortuna, a scegliere o a farne un infuso per superare la situazione di stress. Parliamo della Margherita un fiore diffuso a Matera che Antonio Serravezza, che vive in quel di Agna, vorrebbe indicare come simbolo di una campagna di vaccinazione locale. Ditelo con un fiore e niente equivoci, amarcord, di quel partito poi imploso nella fusione a freddo – di vertice- che ha portato a una formazione ”nè carne e nè pesce” come il PD, definitivamente svuotato di energie durante la gestione renziana. Giriamo la segnalazione agli organizzatori della campagna vaccinale, magari utilizzando come sottofondo musicale la nota canzone di Riccardo Cocciante.

Margherita fior di vaccino

Ancora tanta ansia in attesa di poter sconfiggere il virus a corona che sta lasciando la sua malefica impronta anche nella Capitale Europea della cultura. Non c’è scampo e non esiste soluzione se non sperare che arrivi al più presto il vaccino che ci renda immuni tutti, indistintamente. Il governo nazionale ha già annunciato le prime vaccinazioni per gli inizi di gennaio lanciando anche una campagna pubblicitaria con un fiore come logo. Io vorrei lanciare un fiore da Matera affinché possa sensibilizzare l’opinione pubblica iniziando dai miei concittadini arrivando a tutta l’Europa con un fiore più comune e più conosciuto dai piccoli ai grandi: la margherita. È un fiore semplice che si trova ovunque e che abbiamo utilizzato sempre per strappare i suoi petali per conoscere la nostra felicità. Un fiore vivo dal colore candido che da un senso di pulizia di rinascita dopo questo lungo periodo nero che noi tutti vorremmo presto diventi bianco, il colore della leggerezza, della nuova vita. Cerchiamo la margherita della speranza quella che ci cambierà la vita!