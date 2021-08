Sono i ragazzi a tirare la volata delle vaccinazioni anticovid anche in Basilicata e la tendenza si rafforza, in vista dell’avvio dell’anno scolastico, che si svolgerà in classe…come è giusto dire e scrivere. Non abbiamo dati su quella parte di personale scolastico, docenti e assistenti, che per scelta o altro finora avevano deciso di non vaccinarsi, alla stessa stregua dei colleghi del servizio sanitario. Sull’argomento, naturalmente, ci sono le polemiche di rito su chi e come deve controllare che in classe o in reparto ci siano vaccinati. E la cosa, statene certi, porterà alla carta bollata, ai distinguo o ad altre circolari visto che le vaccinazioni si fanno su base volontarie. Nel frattempo si va avanti con i tamponi e in Basilicata, è il caso di Lauria, non mancano le situazioni preoccupanti. Il Report conferma che non è il caso di abbassare la guardia

Vaccinazioni e test covid-19, aggiornamento del 25 agosto

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 24 agosto, sono state effettuate 3.243 vaccinazioni.

A ieri sono 392.044 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (70,9 per cento) e 311.189 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (56,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 703.233 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 1.494 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 85 – e tra questi 76 relativi a residenti in Basilicata – sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 50 guarigioni di cui 46 relative a residenti in Basilicata.

