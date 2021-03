A Potenza hanno chiamato in ordine alfabetico e, non dimentichiamolo, con la dotazione adeguata di dosi hanno vaccinato gli anziani, e sono a buon punto… Da noi le cose sono state fatte in altra maniera e occorre dare atto dell’ottimo lavoro portato a termine dai medici di medicina generale, che hanno redatto gli elenchi degli assistiti più anziani. Ma si è proceduto a rilento, a causa del numero limitato di vaccini. Ora si cambia con le persone da vaccinare in ordine alfabetico.L’obiettivo della Asm è quello di mettere ordine nelle prenotazioni per evitare assembramenti nelle vaccinazioni . Iniziativa e scelta lodevole, ma l’annuncio è arrivato il giorno prima e dubitiamo che i destinatari (parenti compresi) abbiano letto per tempo. Per cui dal 4 marzo 2021 non è escluso che si presentino in tanti perchè non a conoscenza del cambiamento. Disagi e incomprensioni da mettere in conto. Si poteva fare prima? Ma sappiamo come è andata e come è in Basilicata programmazione e gestione siano carenti e non si trovano responsabilità. Del resto una scelta andava fatta tanto più che sono arrivati 1000 dosi di vaccino e fino a domenica la Asm vuole coprire varie categorie, dalle forze dell’ordine al personale della scuola.



COMUNICATO STAMPA: Calendario vaccinazioni anti- Covid 19 per i cittadini di Matera over 80

L’Azienda Sanitaria di Matera, da domani, 4 marzo 2021, farà proseguire la campagna vaccinale Covid-19, destinata a tutti i cittadini di Matera che compiranno 80 anni entro il 31.12.2021, utilizzando una nuova metodologia.

E’ stato studiato un calendario, organizzato rispettando l’ordine alfabetico, in cui sono indicati i nomi, il giorno e l’orario in cui recarsi per sottoporsi alla vaccinazione.

Gli over 80 con problemi di deambulazione, certificata dal medico di famiglia, verranno raggiunti presso la propria abitazione da un’equipe dedicata a questo servizio.

Il Direttore Generale, Gaetano Annese, invita tutta la popolazione a dare il proprio consenso affinchè si arrivi alla massima copertura possibile indispensabile al raggiungimento di un’immunizzazione di massa.

L’unico modo per combattere questa pandemia è affidarsi ai progressi scientifici che hanno portato alla realizzazione di diversi vaccini, approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) e dall’EMA (Agenzia Europea per i medicinali), senza mai dimenticare di seguire le regole del corretto utilizzo della mascherina, del distanziamento sociale e dell’igienizzazione.

Il punto vaccinale è ubicato nella tendostruttura adiacente l’Ospedale Madonna delle Grazie. Si accede dall’ingresso del Pronto Soccorso ed è ben indicato dai cartelloni gialli presenti lungo la strada.

Si chiede di rispettare l’ordine indicato nel calendario che troverete pubblicato nell’homepage del sito dell’ASM e di comunicare eventuali rinunce in modo da riorganizzare l’agenda in tempi rapidi.

CALENDARIO

Programmazione_Matera_bis