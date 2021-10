C’è chi la vuole cotta e chi cruda, parla, sparla, informandosi male e contribuendo a fare un passaparola che non aiuta, di certo – e con senso di responsabilità – a tutelare sè stessi e altri. La vicenda delle vaccinazioni e dei vaccini anticovid 19 ne è la conferma, anche a causa di errori di impostazione iniziali, di scelte mancate e di una informazione corretta e puntuale sin dall’inizio, che hanno lasciato il campo (purtroppo) a imbonitori, saccenti da diporto o da salotto, che hanno alimentato sfiducia e indifferenza. Per fortuna c’è stata una salutare sterzata e il BelPaese ha messo, per gran parte, la testa a posto con rinnovata fiducia nella scienza. Del resto il vaccino era ed è l’unica strada da perseguire, se vogliamo tornare ”gradualmente” a una vita normale e a risollevare le sorti dell’economia. Ma senza dimenticare che occorre ancora lavorare affinchè la pandemia da covid, varianti comprese, sia combattuta con efficacia in Italia e sopratutto nei Paesi poveri che finora sono stati esclusi o quasi dalla campagne vaccinali, per i motivi ampiamente descritti nella trasmissione ” Presa Diretta” di Rai Tre sul monopolio, spesso speculativo, delle Big Farma (ridotte a due) che non ci pensano nemmeno a liberalizzare i brevetti. Senza dimenticare che il nostro Paese è rimasto ”volutamente” al palo.

L’iniziativa lodevole della sezione di Matera Tribunale dei diritti e dei doveri del Medico, intende contribuire a far chiarezza sull’argomento, con il convegno nazionale ” Obbligo vaccinale anti-covid fra teoremi e opportunità ”stato dell’arte”. L’appuntamento è per sabato 30 ottobre ,presso la sala convegni ”Azalea” del Matera Hotel a borgo Venusio. Sono attesi contributi e partecipazioni di rappresentati di primo piano, come riportato nel programma, della sanità nazionale.



IL PROGRAMMA

Presidente Onorario del Convegno:

Dr. Mario FALCONI

Presidente del Convegno:

Dr. Alberto FRAGASSO



Direttore Scientifico:

Dr. Domenico TAFUNI

L'iscrizione è gratuita e necessaria

effettuata in sala. Al fine di evitare assembramenti

si consiglia inviare preventivamente la scheda di

iscrizione alla Segreteria Organizativa Allmeetings

srl via fax al n. 0835 256592 o via mail a: segreteria@

allmeetingsmatera.it

Il Convegno si svolgerà in presenza, per cui per poterVi accedere, occorre obbligatoriamente essere in possesso del green pass

in possesso del green pass con QR code e mostrarlo prima di accedere alla sala convegni;

in caso di mancanza di green pass o in caso di green pass non valido, non sarà consentita la partecipazione al Convegno.

Sarà obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale per tutta la durata.

Segreteria Organizzativa:

ALLMEETINGS srl – Matera

tel./fax 0835.256592

cell. 392.9895516

segreteria@allmeetingsmatera.it

con il patrocinio di Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Matera, Federfarma Basilicata, Azienda sanitaria locale di matera, Ordind delle professioni infermieristiche di Matera

CONVEGNO NAZIONALE

OBBLIGO VACCINALE

ANTI-COVID 19

FRA TEOREMI E OPPORTUNITA’

“STATO DELL’ARTE”

SABATO, 30 OTTOBRE 2021

ORE 08.30

Sala Convegni “Azalea”

MH HOTEL

Via Germania – Borgo Venusio

MATERA

La partecipazione è gratuita

PROGRAMMA E RELATORI

Prof. Matteo BASSETTI

Direttore Clinica Malattie Infettive

Policlinico San Martino – Genova

Dr. Giulio DE STEFANO

Direttore Struttura Complessa Malattie

Infettive – Potenza/Matera

Dr. Mario FALCONI

Cardiologo – Medicina Generale

Presidente Nazionale TDME – Roma

Dr. Alberto FRAGASSO

Ematologo – Presidente TDME – Matera

Dott.ssa Celeste GRAVINA

Sostituto Procuratore Generale di Milano



Prof. Francesco LE FOCHE

Immunologo – Università “La Sapienza” – Roma

Dott. Pasquale MORANO

Vice Segretario Generale

Croce Rossa Italiana – Roma

Prof. Aldo MORRONE

Direttore di Struttura Complessa S. Gallicano di

Roma (IRCCS)

Dott. Marco PALMA

Inviato Speciale MEDIASET – Roma

Prof. Giorgio PALU’

Virologo – Presidente Agenzia Italiana del

Farmaco – Padova

Prof. Guido RASI

Microbiologo –Università Tor Vergata – Roma

Dr. Domenico TAFUNI

Anestesista-Rianimatore.

Past President TDME – Matera

PROGRAMMA

Ore 08.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 09.00 Presentazione

Dr. Alberto FRAGASSO

Presidente TDME – Matera

Saluti Autorità

Moderatore: Dott. Marco PALMA

Inviato Speciale Mediaset

Ore 09.45 Prof. Giorgio PALÙ

Il punto su COVID 19

Ore 10.15 Dr. Mario FALCONI

Pandemia e Medicina di Base

Ore 10.35 Dott. Pasquale MORANO

Pandemia e Volontariato

Ore 10.55 Prof. Francesco LE FOCHE

La persuasione contrapposta all’obbligo

Ore 11.20 Dott.ssa Celeste GRAVINA

Vaccino anti Covid 19. Quid juris?

Ore 11.45 Interventi in streaming

Prof. Matteo BASSETTI

COVID 19: la risposta della scienza

Prof. Aldo MORRONE

Prof. Guido RASI

Ore 12.45 TAVOLA ROTONDA

Moderatore Dr. Giulio DE STEFANO

Partecipano: Prof. PALÙ, Prof. LE FOCHE,

Dott. GRAVINA, Dr. MORANO

Ore 14: Chiusura e conclusione dei lavori