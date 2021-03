Prima gli anziani ultraottantenni e dal 1 marzo le prime dosi per le forze dell’ordine(150) e il personale delle scuole dell’infanzia (50)- quest’ultimo con orario pomeridiano- presso uno dei capannoni attrezzati donati dal Qatar, attivati accanto all’Ospedale Madonna delle Grazie. Si andrà avanti così secondo un calendario preciso e in base alle disponibilità dei vaccini che ci saranno concesse- e non sappiamo con quali criteri- dalla Regione Basilicata. E il punto è proprio questo. A Matera vaccini con il contagocce e a Potenza con punte di 800-900.Non siamo nemmeno alla logica territoriale dei due terzi…Strano. La cosa passa in silenzio o quasi e invece ci vorrebbero proteste energiche, affinchè le sentano non solo quelli della task force regionale ma anche il ministro alla Sanità Roberto Speranza e il neo commissario per l’emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo, subentrato al discusso Arcuri e capro espiatorio di una gestione che ha mostrato- pur tra oggettive giustificazioni- punti oscuri, inefficienze e fallimenti di vario tipo dalla APPimmuni, alla primula vaccinale. Servirebbe chiarezza anche in Basilicata. Ma siamo come san Tommaso…



Diamo tempo a Figliuolo, che è originario di Potenza, di insediarsi e di mettere mani con la praticità e l’operatività che hanno i militari. Matera va avanti da sè. Il sindaco Domenico Bennardi e l’assessore alla Protezione civile, Raffaele Tantone, seguono le operazioni vaccinali. E con una precisazione sui rischi di sospendere l’attività didattica per i piccoli dai tre ai sei anni. Famiglie in apprensione e Ordine nazionale degli psicologi che mettono in guardia dai rischi e dai disagi che l’interruzione didattica comporta.E con la didattica a distanza è stato ed è un disastro…

PROSEGUE L’ATTIVITA’ DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA

Il sindaco Bennardi ha incontrato i dirigenti scolastici. Avviata la somministrazione del vaccino

L’attività delle scuole cittadine dell’infanzia è stata al centro di un incontro in videoconferenza tra il sindaco, Domenico Bennardi, l’assessore alla Sicurezza sociale, Raffaele Tantone, e i dirigenti scolastici.



L’Amministrazione comunale ha ritenuto di garantire il proseguimento delle attività in quanto, rispetto a due giorni fa – quando è stata emessa l’ordinanza del presidente della Regione che non ha previsto alcuna prescrizione per le scuole dell’infanzia – non sono sopravvenute nella nostra città situazioni diverse di emergenza sanitaria tali da giustificare ulteriori provvedimenti.

Il Comune, inoltre, ha già avviato un intenso piano vaccinale per gli insegnanti e il personale Ata. Da questa mattina, infatti, nella tensostruttura installata presso l’ospedale Madonna delle Grazie, sono iniziate le somministrazioni del vaccino destinate proprio alle professioni scolastiche dell’Infanzia.

“Le misure di prevenzione e contrasto al Covid 19 pongono di fronte a scelte complesse che, benchè ponderate e valutate in maniera approfondita e coscienziosa – ha spiegato il sindaco -, difficilmente sono scevre da aspetti critici, a prescindere dagli ambiti nei quali tali decisioni vengono adottate e a prescindere dai soggetti chiamati a decidere, siano essi scienziati, medici o politici. E’ così anche per quanto riguarda le scuole dell’infanzia cittadine, nelle quali non sono stati ravvisati focolai”.



“Sono tornato a parlarne questo pomeriggio in un incontro in videoconferenza con i dirigenti scolastici. A fronte della richiesta di sospensione delle attività educative in presenza per i bambini dai tre ai sei anni di età, che non hanno nessun obbligo di frequenza scolastica, ho ritenuto opportuno evidenziare e valutare i rischi e le preoccupazioni manifestate a più riprese non soltanto dalle famiglie, ma anche dall’ordine nazionale degli psicologi, circa i diritti e la salute dell’infanzia. Infatti, oltre ai comprensibili disagi per i genitori che non hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per accudire i figli in alcune ore del giorno, vi sono motivazioni che attengono la socialità, la crescita psicomotoria, l’espressione degli affetti e delle emozioni. Prima di ordinare la chiusura della scuola e il confinamento dentro le mura domestiche dei bambini, è doveroso tenere conto degli effetti sul benessere mentale. La salute e la cura delle giovani generazioni è un bene comune che non può essere sacrificato laddove non vi siano oggettivi rischi di focolai ed emergenze sanitarie; decisioni diversamente assunte – ha concluso Bennardi – potrebbero rappresentare un abuso che mina i diritti dell’infanzia”.

Matera, 1 marzo 2021