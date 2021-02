Ringraziamo la Federazione provinciale dei medici di medicina generale per le utili indicazioni sul ”come muoversi” e ” cosa fa pare per sottoporsi alla vaccinazioni nelle scuole. Opportunità che riguarda gli insegnanti. Si comincia il 1 marzo, di pomeriggio, e con un calendario concordato con la Asm. Appuntamento a Matera, presso il tendone o ospedale da Campo donato dal Qatar e messo in sicurezza dai tecnici dell’Azienda sanitaria di Matera. Buona lettura e prenotatevi. Siamo zona rossa. La scuola va avanti. Salvo decisioni in corso d’opera.

*Le vaccinazioni rivolte al personale docente avranno inizio a Matera lunedi 1 marzo presso la tendostruttura del Qatar sita nell’area dell’ospedale Madonne delle Grazie dalle ore 14.30 alle ore 19.30.*

Il calendario delle vaccinazioni concordato fra comune, Asm e scuole prevede di partire con i docenti della scuole dell’infanzia nelle giornate di lunedi a martedi pomeriggio, a seguire si procederà con i docenti delle scuole di primo grado e poi di secondo grado.

L’ordine di prenotazione verrà condiviso con i dirigenti scolastici. Per velocizzare le operazioni di vaccinazione *si invitano i docenti a compilare il modulo anamnestico* reso disponibile in formato pdf editabile dopodichè *i docenti dovranno recarsi* secondo l’ordine previsto nel giorno ed ora stabilita presso la tendostruttura del Qatar *con il modulo compilato e stampato*.

VACCINAZIONE ANTI-COVID19

MODULO DI CONSENSO

Nome e Cognome:

……………………………………………………………………………………….

Data di nascita:

……………………………………….

Luogo di nascita:

…………………………………………….

Residenza:

………………………………………

……………………………………….

Telefono:

…….……………………………………….

……………………………………………..

Tessera sanitaria (se disponibile):

N. ………………………………………………………………………………..

Ho letto, mi è stata illustrata in una lingua nota ed ho del tutto compreso la Nota

Informativa in Allegato 1, di cui ricevo copia.

Ho compilato in modo veritiero e ho riesaminato con il Personale Sanitario la

Scheda Anamnestica in Allegato 2.

In presenza di due Professionisti Sanitari addetti alla vaccinazione ho posto

domande in merito al vaccino e al mio stato di salute ottenendo risposte

esaurienti e da me comprese.

Sono stato correttamente informato con parole a me chiare, ho compreso i

benefici ed i rischi della vaccinazione, le modalità e le alternative terapeutiche,

nonché le conseguenze di un eventuale rifiuto o di una rinuncia al

completamento della vaccinazione con la seconda dose.

Sono consapevole che qualora si verificasse qualsiasi effetto collaterale sarà mia

responsabilità informare immediatamente il mio Medico curante e seguirne le

indicazioni.

Accetto di rimanere nella sala d’aspetto per almeno 15 minuti dalla

somministrazione del vaccino per assicurarsi che non si verifichino reazioni

avverse immediate.

Acconsento ed autorizzo la somministrazione della vaccinazione mediante

vaccino “COVID-19 Vaccine AstraZeneca”.

Data e Luogo _______________________________________________

Firma della Persona che riceve il vaccino o del suo Rappresentante legale

___________________________________________________________

Rifiuto la somministrazione del vaccino “COVID-19 Vaccine AstraZeneca”.

Data e Luogo ________________________________________________

Firma della Persona che rifiuta il vaccino o del suo Rappresentante legale

___________________________________________________________

Professionisti sanitari dell’equipe vaccinale

1.Nome e Cognome________________________________________

Ruolo_____________________________________________________

Confermo che il Vaccinando ha espresso il suo consenso alla vaccinazione,

dopo essere stato adeguatamente informato.

Firma ____________________________________________________

2. Nome e Cognome_________________________________________

Ruolo_____________________________________________________

Confermo che il Vaccinando ha espresso il suo consenso alla vaccinazione,

dopo essere stato adeguatamente informato.

Firma ____________________________________________________

Dettagli operativi della vaccinazione dose 2°

dose

1a

destro

Braccio

destro

Braccio

Sito di iniezione

sinistro

Braccio

sinistro

Braccio

LOT.

N°

Data di

scad.

strazione

somminiLuogo di Data e ora di

strazione

Sommini- Sanitario

Firma



ALLEGATO 1

AL MODULO DI CONSENSO

VACCINAZIONE ANTI-COVID-19

NOTA INFORMATIVA

1. Il vaccino “COVID-19 Vaccine AstraZeneca” è usato al fine di prevenire la

malattia COVID-19 causata dal virus SARS-CoV-2.

2. Il vaccino stimola le difese naturali dell’organismo (il sistema immunitario) a

produrre anticorpi e globuli bianchi specializzati che agiscono contro il virus,

fornendo così protezione contro COVID-19. Nessuno dei componenti di questo

vaccino può provocare COVID-19.

3. Il vaccino “COVID-19 Vaccine AstraZeneca” è somministrato ad adulti di età

pari o superiore a 18 anni. Al momento sono disponibili dati limitati sull’efficacia

di “COVID-19 Vaccine AstraZeneca” in soggetti di età pari o superiore a 55 anni.

4. In base alle attuali conoscenze scientifiche la somministrazione del vaccino

non può essere raccomandata né controindicata alle donne in gravidanza e in

fase di allattamento. La somministrazione del vaccino potrà essere effettuata

solo successivamente all’analisi, caso per caso con la figura professionale

sanitaria di riferimento, dei potenziali rischi e dei potenziali benefici per la

madre, il feto e il neonato. Non è noto se “COVID-19 Vaccine AstraZeneca” sia

escreto nel latte materno.

5. Il vaccino è somministrato mediante iniezione per via intramuscolare,

preferibilmente nel braccio.

Esso richiede 2 dosi, a distanza di 4-12 settimane (da 28 a 84 giorni) l’una

dall’altra.

È molto importante che Lei si ripresenti per la seconda somministrazione,

altrimenti il vaccino potrebbe non funzionare.

Se viene somministrata la prima iniezione di “COVID-19 Vaccine AstraZeneca”,

per completare il ciclo di vaccinazione anche la seconda iniezione dovrà essere

con “COVID-19 Vaccine AstraZeneca”.

Qualora dimenticasse di tornare alla data prestabilita per la seconda

somministrazione si rivolga al suo Medico curante o alla struttura che le ha

somministrato la prima dose.

6. La protezione inizia da circa 3 settimane dopo la prima dose di “COVID-19

Vaccine AstraZeneca”. I vaccinati potrebbero non essere completamente

protetti fino a 15 giorni dopo la somministrazione della seconda dose.

Il vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono.

Infatti l’efficacia stimata dalle sperimentazioni cliniche (dopo due dosi di

vaccino) è del 59,5% e potrebbe essere inferiore in persone con comorbosità e

problemi immunitari.

Anche dopo somministrazione di entrambe le dosi del vaccino, si raccomanda

di continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni delle autorità

locali per la sanità pubblica, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19.

7. Una dose (0,5 mL) di “COVID-19 Vaccine AstraZeneca” contiene non meno di

2,5 x 108

unità infettive di un vettore rappresentato da un Adenovirus di

scimpanzé (coltivato su cellule renali embrionali umane) modificato con

tecnologia del DNA ricombinante in modo da codificare la glicoproteina spike

del SARS-CoV-2 (ChAdOx1-S)

Sono inoltre presenti i seguenti eccipienti:

x L-istidina

x L-istidina cloridrato monoidrato

x Magnesio cloruro esaidrato

x Polisorbato 80 (E 433)

x Etanolo

x Saccarosio

x Sodio cloruro

x Disodio edetato (diidrato)

x Acqua per preparazioni iniettabili

Dopo la somministrazione, la glicoproteina S di SARS-CoV-2 stimola gli anticorpi

neutralizzanti e le risposte immunitarie cellulari, che possono contribuire alla

protezione contro COVID-19.

8. Il vaccino può causare reazioni avverse.

Tali reazioni possono essere:

Molto comuni (possono interessare più di 1 paziente su 10):

x dolorabilità, dolore, calore, prurito o lividi nel punto in cui viene

praticata l’iniezione;

x sensazione di stanchezza (affaticamento) o sensazione di malessere

generale;

x brividi o sensazione di febbre;

x mal di testa;

x nausea;

x dolore alle articolazioni o dolore muscolare.

Comuni (possono interessare fino a 1 paziente su 10):

x tumefazione o eritema nel punto in cui viene praticata l’iniezione;

x febbre (>38°C);

x vomito o diarrea.

Non comuni (possono interessare fino a 1 paziente su 100):

x sonnolenza o sensazione di vertigini;

x diminuzione dell’appetito;

x ingrossamento dei linfonodi;

x sudorazione, prurito o eruzione cutanea.

Reazioni allergiche

In caso di sintomi gravi o sintomi che potrebbero essere correlati ad una

reazione allergica, consultare immediatamente il proprio Medico curante o

ricorrere a strutture di pronto soccorso.

I sintomi di una reazione allergica includono:

x sensazione di svenimento o stordimento;

x cambiamenti nel battito cardiaco;

x fiato corto;

x respiro sibilante;

x gonfiore delle labbra, del viso o della gola;

x orticaria o eruzione cutanea;

x nausea o vomito;

x mal di stomaco.

Negli studi clinici non sono stati osservati decessi correlati alla vaccinazione.

L’elenco di reazioni avverse sovraesposto non è esaustivo di tutti i possibili effetti

indesiderati che potrebbero manifestarsi durante l’assunzione del vaccino

“COVID-19 Vaccine AstraZeneca”.

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato non elencato informi

immediatamente il proprio Medico curante.

9. Non si può contrarre la malattia COVID-19 in seguito alla somministrazione

del vaccino “COVID-19 Vaccine AstraZeneca”.

10. Non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza.

ALLEGATO 2

AL MODULO DI CONSENSO

VACCINAZIONE ANTI-COVID-19

SCHEDA ANAMNESTICA

Da compilare a cura del Vaccinando e da riesaminare insieme ai

Professionisti Sanitari addetti alla vaccinazione.

Nome e Cognome: Telefono:

Anamnesi SI NO NON SO

Attualmente è malato?

Ha febbre?

Soffre di allergie al lattice, a qualche cibo, a farmaci o

ai componenti del vaccino?

Se sì, specificare:…………………….……………………

………………………………………………………………

Ha mai avuto una reazione grave dopo aver ricevuto

un vaccino?

Soffre di malattie cardiache o polmonari, asma,

malattie renali, diabete, anemia o altre malattie del

sangue?

Si trova in una condizione di compromissione del

sistema immunitario? (Esempio: cancro, leucemia,

linfoma, HIV/AIDS, trapianto)?

Negli ultimi 3 mesi, ha assunto farmaci che

indeboliscono il sistema immunitario (esempio:

cortisone, prednisone o altri steroidi) o farmaci

antitumorali, oppure ha subito trattamenti con

radiazioni?

Durante lo scorso anno, ha ricevuto una trasfusione di

sangue o prodotti ematici, oppure le sono stati

somministrati immunoglobuline (gamma) o farmaci

antivirali?

Ha avuto attacchi di convulsioni o qualche problema al

cervello o al sistema nervoso?

Ha ricevuto vaccinazioni nelle ultime 4 settimane?

Se sì, quale/i? ……………………………………………………….

……………………………………………………………….

Per le donne:

– è incinta o sta pensando di rimanere incinta nel mese

successivo alla prima o alla seconda

somministrazione?

– sta allattando?

Specifichi di seguito i farmaci, ed in particolare quelli anticoagulanti, nonché gli

integratori naturali, le vitamine, i minerali o eventuali medicinali alternativi

che sta assumendo:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Anamnesi COVID-correlata SI NO NON SO

Nell’ultimo mese è stato in contatto con una Persona

contagiata da Sars-CoV2 o affetta da COVID-19?

Manifesta uno dei seguenti sintomi:

x Tosse/raffreddore/febbre/dispnea o sintomi

similinfluenzali?

x Mal di gola/perdita dell’olfatto o del gusto?

x Dolore addominale/diarrea?

x Lividi anormali o sanguinamento/arrossamento

degli occhi?

Ha fatto qualche viaggio internazionale nell’ultimo

mese?

Test COVID-19:

x Nessun test COVID-19 recente

x Test COVID-19 negativo

(Data: ______________)

x Test COVID-19 positivo

(Data: ______________)

x In attesa di test COVID-19

(Data: ______________)

Riferisca eventuali altre patologie o notizie utili sul Suo stato di salute

_____________________________________________________________

__________________________________________________________