Una ‘trasfusione’…di gioventù per l’Avis di Matera

E a giudicare dai ragazzi e ragazze che affiancano il presidente Nicola Micco,compresa la sempreverde per entusiasmo e impegno Isa Venezia, che hanno animato l’assemblea dell’Avis Matera c’è da ben sperare sul futuro e sul lavoro che attende il sodalizio impegnato nelle promozione e raccolta di sangue. I dati dell’anno passato, come riporta il comunicato, sono senz’altro positivi. Certo si deve e si può fare di più con campagne mirate coinvolgendo diverse fasce della popolazioni, a cominciare dai giovani naturalmente. Donazione, cultura della prevenzione e volontariato vanno insieme. Pensateci e se non ci avete mai pensato, fatelo, informandovi presso l’Avis presso la sede dell’Ospedale Madonna delle Grazie o sociale di via Conversi e, naturalmente, sui social. Basta poco, un pizzico di buona volontà per aiutare sé stessi e gli altri.



COMUNICATO STAMPA

Sabato 28 febbraio, alle ore 19:00, presso la Sala Ratzinger della Parrocchia

Sant’Agnese, si è svolta l’Assemblea Annuale dei Soci dell’AVIS Comunale di

Matera.

Dopo l’analisi delle attività svolte durante l’anno 2025 e la lettura e

approvazione dei bilanci, Il presidente Nicola Micco ha sottolineato come

l’Assemblea rappresenta un momento fondamentale per la programmazione

delle attività associative del territorio.

Fra queste, il potenziamento della plasmaferesi, le nuove campagne nelle

scuole per sensibilizzare le giovani generazioni nonché strategie per il

ricambio generazionale tra i donatori e i volontari attivi.

In questo svolgono un ruolo fondamentale i ragazzi del servizio civile che

quotidianamente danno un contributo di innovazione e freschezza.

Il Presidente Micco ha sottolineato l’importanza dell’autosufficienza nazionale,

ricordando che il raggiungimento degli obiettivi di raccolta sangue e plasma

richiede uno sforzo collettivo.

Sono stati quindi illustrati i risultati dell’anno 2025: soci donatori n. 1.949

(+4%), donazioni di sangue intero n. 1.859 (-0,6%), donazioni di plasma n.

260 (+28%), donazioni totali n. 2.119 (+2%).

Al termine dell’ assemblea, sono state consegnate le benemerenze ai

donatori per il numero di donazioni raggiunte nell’anno.

E’ seguito un momento conviviale inteso a rafforzare il senso di comunione

fra soci, donatori e volontari.

AVIS COMUNALE MATERA

