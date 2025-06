Una salute ”Omnia”…sabato 7 a Matera con gli esperti

Ascolto, azione tra mente e corpo per una salute in equilibrio. E’ il consiglio che gli esperti di Omnia Salute ripetono quotidianamente a quanti vogliano ”Provarci…insieme” per dare una svolta a quanti si interrogano sul come fare o si affidano a modelli, ispirati ai ”consigli” spesso dalle conseguenze negative che vengono dai social o da esperienze di altri. Niente di più sbagliato . E allora serve consultarsi con degli esperti . Da qui l’invito per sabato 7 giugno, dalle 17.00 alle 19.30, presso Omnia Salute in via San Pardo 1 a Matera con una prima parte riservata al confronto con gli esperti Maurizio, Valentina, Floriana, Umberto, Francesco e una seconda sulla pratica del Kung Fu. E sì…ci vuole armonia anche lì. E’ tutto gratis ma è meglio prenotarsi, come riporta la locandina.