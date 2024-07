Una ‘’pezza’’ sull’ emigrazione sanitaria. Ma il dubbio resta

L’annuncio dell’avvio di procedure per un accordo di confine (del quale non conosciamo né importo e né durata) con le strutture sanitarie di Puglia e Campania, destinatarie della emigrazione di cittadini dalle province di Potenza e Matera conferma che l’attuale modello ‘’Potenzocentrico’’ è fallimentare. Frutto, non dimentichiamolo, di norme nazionali e di riforme cominciate con governi di centrosinistra e consolidate con gli attuali di centrodestra. I cittadini, giustamente, si recano nei luoghi più vicini e dove hanno garanzie adeguate per la cura. E se le cose stanno così, e non avevamo dubbi, e allora occorre cambiare rotta accantonando una esperienza che ha accumulato debiti ( il Governo aveva nominato il presidente Vito Bardi ‘’commissario’’ per compensare con manovre di bilancio quella perdita di circa 80 milioni di euri) per procedere a una redistribuzione delle risorse finanziarie, degli organici alle strutture territoriali. Serve autonomia decisionale. E qui la contraddizione palese di quanto affermato nella nota della Regione, in attesa della nomina della giunta. ‘…Oltre ai rimborsi per le prestazioni sanitarie dei pazienti lucani, l’accordo regolamenterà anche il corretto uso dei ricoveri al fine di garantire il sistema sanitario regionale lucano’’. La contraddizione è qui…il sistema centralizzato è fallimentare e la prova che ci si fa curare fuori regione è una conferma…Se da Matera ci rivolge al ‘’Miulli’’ di Acquaviva delle Fonti ( Bari), strutture privata, è perché il Madonna delle Grazie è stato depotenziato. Invertire la rotta significa investire su Matera,e non solo, riducendo le risorse all’azienda ospedaliera regionale… Diagnosi e terapie conseguenziali: Correggere lo strabismo.



La nota della Regione Basilicata

Sanità, verso l’accordo di confine con Puglia e Campania

La Direzione Generale per la salute e le politiche della persona della Regione Basilicata comunica di aver ufficializzato la proposta di accordo di confine con la Direzione del Dipartimento Salute della Regione Puglia.

L’accordo di confine non opera con le singole aziende sanitarie private pugliesi (Miulli) ma con la intera Regione. In settimana anche sarà formulata la proposta di accordo di confine con la Campania. In questo modo saranno regolati gli accessi dei pazienti lucani nelle strutture ospedaliere delle regioni confinanti, tenendo presente l’offerta sanitaria lucana, i bisogni dei pazienti e il controllo della spesa, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Oltre ai rimborsi per le prestazioni sanitarie dei pazienti lucani, l’accordo regolamenterà anche il corretto uso dei ricoveri al fine di garantire il sistema sanitario regionale lucano

Ne dà notizia il Direttore generale per la salute e le politiche della persona della Regione Basilicata, Massimo Mancini.