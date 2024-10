Trapianto è vita. Panio e Fiore ai Giochi nazionali

Francesco Fiore di Matera e Angelo Panio di Bernalda sono i testimoni, credibili, di come il trapianto di organi possa aprire alla vita e anche alla santa competizione sportiva. Parteciperanno dal 4 al 6 ottobre, a Roma, ai giochi per i trapiantati e dializzati,propedeutici per i mondiali 2025 che si terranno in Germania. Un esempio per quanti attendono il dono di un organo e per quanti, un giorno, si potrebbero trovare in condizione di darlo. Alcuni hanno espresso in vita questa volontà. Altri non ancora. Per altri saranno i famigliari a poterlo fare. Il presidente dell’Aned, Donato Andrisani,nella nota che segue,rivolge ancora una volta un invito a farlo, valutando i dati ”altalenanti” della Basilicata.



“Tornano i Giochi Nazionali dei Trapiantati e Dializzati.”

Panio e Fiore sono i testimoni lucani della cultura della donazione e trapianto di organi.

Ancora una volta, si rinnova l’appuntamento annuale con lo sport nella splendida cornice di Roma, per testimoniare la rinascita della vita grazie al trapianto e l’effetto dello sport sulla salute.

Dal 4 al 6 ottobre 2024, presso il Centro di Preparazione Paralimpica “Tre Fontane”, gestito dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), in via delle Tre Fontane 27, gli atleti del Comitato Speciale ANED Sport si ritroveranno nel ricorrente appuntamento dei Giochi Nazionali Trapiantati (XXXII edizione) e Dializzati (XXIX edizione), mentre i ciclisti si sfideranno in un circuito immerso nelle splendide strade della Città Eterna.

Panio Angelo, trapiantato di rene da 32 anni, residente a Bernalda, due volte campione mondiale nel 2019 a Newcastle e nel 2024 in Australia, un risultato straordinario, a cui si aggiungono le partecipazioni ad altre competizioni nazionali ed europee vincendo tante medaglie. Si cimenterà nelle discipline di atletica leggera (5 km. marcia, 100m., 200m. e 1.500 m.

Francesco Fiore, trapiantato di rene e cuore, residente a Matera, ha partecipato lo scorso anno al suo primo mondiale in Australia conquistando il terzo posto nel tennis singolare e doppio, discipline che lo vedranno protagonista anche ai Giochi Nazionali.



Entrambi si stanno preparando con molta dedizione e sacrificio per un altro prestigioso appuntamento: quello di Dresda, in Germania, dove nell’agosto 2025 si terranno i campionati mondiali dei trapiantati.

Le manifestazioni sportive nazionali sono organizzate annualmente da ANED e rappresentano un’occasione per tutti per riflettere sull’importanza dell’esercizio fisico per le persone dializzate e trapiantate di tutti gli organi, cellule e tessuti. Grazie all’attività fisica le persone malate in dialisi o trapiantate, migliorano i percorsi di cura e i percorsi di vita. Grazie alla donazione di organi, tanti possono tornare a vivere pienamente, con lo sport, lo studio, il lavoro o la famiglia: una vera e propria rinascita dopo lunghi periodi di sfide.

Sarà una gioiosa festa di sport e fratellanza che celebra la vita e i valori dello sport ai più alti livelli, testimonianze di vita, resilienza e solidarietà, con l’intreccio di tante storie ed emozioni che, insieme, si sono unite per trasmettere un messaggio fondamentale: IL TRAPIANTO È VITA!

I trapiantati sono testimoni dei successi e delle speranze nel campo dei trapianti d’organo, ci tengono a inviare un ringraziamento accorato a tutte le persone che, con un semplice gesto di generosità e altruismo, pur in un momento di sofferenza e dolore straziante, hanno ridato la speranza ad un bambino, una donna, un uomo, uno di noi.