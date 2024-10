Tranquilli. Nessun hacker o virus nello SMS della Asm

Verificare sempre alla fonte se è vero quello che circola sui social, prima di destare allarmi fuori luogo come attacchi hacker (accaduto nel febbraio scorso nei vari siti della sanità di Basilicata) o diffusione di virus, che bloccano computer, telefonini con tutto quando di negativo la cosa comporta. Niente di tutto questo e l’Azienda sanitaria di Matera ha provveduto, prontamente, e ha fatto bene, a diffondere un comunicato che smentisce il tam tam allarmistico circolato con un sms per gli utenti. Link sicuro. E del resto il sistema informatico è stato migliorato e reso più sicuro, dopo le esperienze passate.

COMUNICATO STAMPA

ASM , la comunicazione sulla sicurezza inviata oggi via SMS non contiene virus

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera informa tutti i cittadini che da questa mattina è in corso l’invio massivo di SMS relativo alla comunicazione per la sicurezza dei dati degli assistiti.

L’SMS contenente un link che rimanda alla pagina principale del sito ufficiale ASM non contiene virus, pertanto l’apertura del link è sicura.

L’inoltro di questi messaggi da parte dell’Azienda Sanitaria è puramente informativo e ha l’obiettivo di comunicare a tutti le attività intraprese dopo l’attacco informatico dello scorso gennaio e le contromisure adottate a tutela dei dati sensibili.

L’ASM tranquillizza i cittadini in merito all’assoluta sicurezza del link contenuto nel messaggio ed invita a prendere visione dell’informativa inerente il trattamento dei dati personali e l’esercizio dei relativi diritti.

Si precisa che in alcuni casi il link contenuto nel messaggio potrebbe non aprirsi e questo dipende esclusivamente dalle impostazioni del proprio cellulare.

Si comunica, infine, che contrariamente alle fake news che stanno circolando nelle ultime ore sui social e sui canali whatsapp non è in corso nessun hackeraggio del sito ufficiale ASM.

L’informativa completa è reperibile presso i presidi ospedalieri dell’ASM ed è consultabile anche nella pagina dedicata alla Privacy sul sito www.asmbasilicata.it.