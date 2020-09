Ritorna nella città di Matera nelle giornate dal 10 al 12 di settembre la Carovana della Prevenzione di Komen Italia, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile ideato congiuntamente con la Fondazione Policlinico Universitario Gemelli iRCCS che dal 2017 ha percorso oltre 30.000 chilometri ed effettuato oltre 26.000 esami clinici per la diagnosi precoce delle principali patologie oncologiche femminili, insieme a numerosi eventi educativi e di sensibilizzazione alla prevenzione.

Nonostante le restrizioni e le cautele dovute all’attuale fase della pandemia Covid-19, il Comitato Basilicata di Komen Italia ha ritenuto essenziale il ritorno del progetto sul territorio lucano per proseguire nel percorso di sensibilizzazione e diffusione della cultura della prevenzione, avvicinando un numero sempre maggiore di donne alla diagnosi precoce, con una particolare attenzione a quelle in condizioni di difficoltà sociale ed economica.

La Carovana della Prevenzione offre, con il supporto volontario del comitato clinico-scientifico della Basilicata, esami clinico-strumentali utili per la diagnosi precoce dei tumori del seno e di altri tumori prevalenti nelle donne, oltre a consulenze specialistiche per promuovere l’adozione di stili di vita sani.

Le tre Unità Mobili della Carovana della Prevenzione saranno presenti nelle tre giornate dalle 10.00 alle 17.00 presso Piazza San Francesco nel centro di Matera per offrire le seguenti prestazioni, previo appuntamento:

– Giovedì 10 settembre: mammografie, visite ginecologiche, visite senologiche, consulenze nutrizionali, prevenzione pavimento pelvico;

– Venerdì 11 settembre: mammografie, visite ginecologiche, visite senologiche, fisioterapia per le donne in rosa;

– Sabato 12 settembre: mammografie, visite ginecologiche, visite senologiche, fisioterapia per le donne in rosa, prevenzione pavimento pelvico.

Le prestazioni saranno temporalmente distanziate per garantire la sanificazione delle Unità Mobili al termine di ogni prestazione, che sarà eseguita nel rispetto dei protocolli vigenti per la prevenzione del rischio di contagio da Covid 19.

Per informazioni e per prenotare la prestazione è necessario contattare preventivamente la segreteria del Comitato Basilicata al numero tel. 3270569368 o scrivendo a komenbasilicata@komen.it .

Nelle tre giornate della Carovana della Prevenzione sarà inoltre possibile ricevere informazioni e iscriversi alla Race for the Cure che si terrà dal 25 al 27 di settembre.

Komen Italia organizza, insieme a Think Pink Europe, una grande manifestazione in tutta Europa che mobiliti i cittadini sensibili a questo tema, in particolare nelle 30 città in cui si sarebbero svolte le Race For the Cure.

Le Race in Italia hanno dato un grande contributo alla lotta dei tumori del seno. Grazie alle 56 Race organizzate in 20 anni in 7 città italiane e alla generosità di oltre 1 milione di persone e delle aziende che hanno partecipato, Komen Italia ha potuto investire oltre 18 milioni di euro a sostegno della ricerca, della prevenzione e del miglioramento delle cure oncologiche.

Quest’anno le misure di contenimento della pandemia non consentiranno lo svolgimento delle Race for the Cure dal vivo, ma le attività di Komen Italia a sostegno delle Donne in Rosa non possono fermarsi e necessitano del sostegno e del contributo di tutti per dare continuità su tutto il territorio alle azioni di prevenzione e di supporto, restituendo, con iniziative concrete come quella della Carovana della Prevenzione, la generosità dei donatori.

L’obiettivo è di unire le forze per sostenere la ricerca e garantire la possibilità di ricevere cure di eccellenza alle donne che si stanno confrontando con il tumore del seno durante questa epoca Covid.

Per iscriversi alla Race 2020 e ricevere lo zainetto e la maglia ufficiale della Race è possibile collegarsi al sito https://www.komen.it/race/ o contattare i comitati regionali di Komen Italia.

Il Comitato Basilicata ha anche creato una squadra della regione sul sito della Race Europea a cui è possibile iscriversi inserendo il codice 8C1E6D40 e organizzerà, con il supporto dei volontari e delle associazioni del territorio, iniziative ed occasioni di confronto in quelle tre giornate promuovendo l’iscrizione all’evento e la donazione per i progetti del territorio lucano.

ROMA, BARI, BOLOGNA, BRESCIA, PESCARA, MATERA E NAPOLI INSIEME A TUTTA EUROPA IL 25-26-27 SETTEMBRE. CORRI LA TUA RACE E SOSTIENI I PROGETTI DI KOMEN ITALIA