Tempi lunghi per liste di attesa? E allora visite con ticket in ‘’intramoenia’’!

Chiamatela pure provocazione. Ma la richiesta messa a punta da Vittorio Agnoletto, assessore ombra alla Sanità di ‘’Curiamo’’ la Lombardia è di quelle concrete, credibili, di buon senso e che renderebbe giustizia degli inaccettabili tempi lunghi delle liste di attesa nel Servizio Sanitario Pubblico. Come? La soluzione è nelle visite intramoenia, condizione concessa dai governi nazionali di centrosinistra, e portati avanti da quelli tecnici e di centrodestra. Il medico specialista è lo stesso che lavora in ospedale o in altra struttura del Servizio sanitario pubblico, al quale è concesso di lavorare- ma a pagamento—tra le mura ‘’intramoenia’’ ma facendosi pagare e con tempi di attesa davvero contenuti. Il datore di lavoro è lo stesso e parte dal Ministero della Salute, dal ministro Roberto Schillaci, e arriva agli assessorati regionali : dal lombardo Guido Bertolaso al lucano Francesco Fanelli nelle giunte di centrodestra, guidate rispettivamente da Attilio Fontana e Vito Bardi per restare dalle nostre parti. Ma lo stesso valga per le giunte di centro sinistra: dalla Campania alla Puglia. Al cittadino prestazione assicurate, ma pagando solo il ticket. Semplice e di buon senso. Presidente del consiglio Giorgia Meloni. Ci pensi. Il diritto alla Cura va garantito e il Servizio Sanitario pubblico difeso e rafforzato. Ma finora siamo agli annunci e né il Pnnr, che destina risorse solo per strutture e attrezzature, può risolvere il problema delle liste di attese. Il nodo è negli organici e né si possono attendere i tempi lunghi dell’ampliamento degli iscritti alla facoltà di medicina. Il problema è adesso. Servono coraggio, volontà e buon senso. Se ne riparlerà il 24 maggio, con la protesta in piazza a Milano davanti alla sede della Regione.



Milano, 24 maggio in piazza per cancellare le liste d’attesa

COMUNICATO STAMPA

Un 24 maggio speciale per Milano e Lombardia: a 100 giorni dalla elezione del nuovo consiglio regionale, barriera umana sotto la sede della Regione Lombardia per la salvezza della sanità pubblica.Marco Caldiroli: “La nostra linea del Piave: subito un Centro Unico di Prenotazione per ridurre le liste d’attesa”

Milano, 5 maggio 2023. Un 24 maggio davvero speciale è preannunciato da Medicina Democratica, in occasione della ricorrenza della resistenza sul Piave, con una manifestazione prevista nel pomeriggio sotto la sede della Regione Lombardia per la salvezza della sanità pubblica: i contenuti della iniziativa saranno al centro di una prossima riunione preparatoria cui sono state invitate le oltre 60 associazioni e organizzazioni, che il primo aprile in Piazza Duomo hanno presenziato con migliaia di persone alla straordinaria manifestazione per la salute “Sani come un pesce?”.

“A 100 giorni dalla elezione del nuovo consiglio regionale e in una data in cui si ricorda la resistenza sul Piave noi proponiamo di attivare una iniziativa per superare gli effetti attuali, le liste d’attesa, dello sbilanciamento verso la sanità privata e dei suoi alleati, prologo dell’annientamento definitivo del Servizio Sanitario Regionale pubblico. Stiamo pensando ad una barriera umana che potrebbe circondare Palazzo Lombardia per spingere le istituzioni a invertire la rotta: la nostra linea del Piave proposta è l’immediata istituzione di un Centro Unico di Prenotazione atto a ridurre le liste d’attesa. Un unico punto di accesso per i cittadini per prenotare servizi sia dal pubblico che dal privato accreditato, garantendo identici tempi di attesa per la stessa prestazione”, ha detto Marco Caldiroli Presidente nazionale di Medicina Democratica. “Come realtà sociali – ha proseguito – abbiamo portato all’attenzione un pacchetto di proposte per ripartire dalla sanità pubblica regionale e per migliorare le condizioni di salute di tutti. Ora intendiamo porre alle Istituzioni e alle forze politiche obiettivi concreti su cui confrontarci per arrivare a decisioni in tempi brevi ”.



“Proporremo un meccanismo per il superamento delle liste d’attesa, oggi arrivate a tempi insopportabili, come sistematicamente denunciamo”, ha specificato Vittorio Agnoletto dell’Assessorato Ombra di Curiamo la Lombardia. “In caso di superamento dei tempi di attesa previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza – ha aggiunto – il richiedente dovrà passare in modo automatico ad una prestazione in intramoenia con il medesimo costo del ticket del SSN. Le prestazioni cancellate per forza maggiore andranno contestualmente riprenotate su una nuova data, nei tempi previsti e nel medesimo territorio e le agende, come previsto dalla legge devono sempre rimanere aperte”

Occorre, infine, definire regole più rispettose dei diritti delle persone cui, sia le strutture pubbliche che private, devono attenersi in modo identico sotto il controllo della Regione, che deve sanzionare ogni tentativo di favorire il passaggio dalla prestazione in regime di SSN ad altre a pagamento, facendo leva sulla necessità dei cittadini di essere curati.

