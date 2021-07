Nessun comunicato ufficiale sulla cessazione al 30 giugno scorso del servizio gestito per tanti mesi dalla Marina Militare ma un cartello affisso a Matera nei parcheggi dell’ospedale ” Madonna delle Grazie”, che avvisa i cittadini di recarsi presso la sede dell’ Azienda sanitaria locale in via Montescaglioso per l’effettuazione dei tamponi anticovid. Del resto quel tipo di monitoraggio è andato gradualmente calando, per vari motivi. Inevitabile che il servizio passasse nella diretta gestione della Asm. Grazie, comunque, a nome della città per il servizio svolto con professionalità dalle unità sanitarie della Marina.