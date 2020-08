Ponte di ferragosto con zero contagi in Basilicata, nonostante la ripetizione di alcuni tamponi che avevano dato un esito positivo al contagio da virus a corona. La libera circolazione dei turisti ha aumentato le apprensioni, per via di assembramenti sopratutto nelle ore serali. E poi la questione dei turisti di ritorno, sopratutto giovani, che si sono divertiti all’estero o in alcune località rivierasche del BelPaese. Finora pochi casi e tiene bene Matera. Tutti sul ” Chi va la?” per via dei tempi di incubazione del virus, che c’è e che pare abbia cambiato ”atteggiamento”. Un invito a tutti a essere responsabili anche perchè la riapertura delle scuole avverrà il 14 settembre e poi si voterà per referendum e amministrative. L’allarme con i dati sottosoglia era cominciato un mese fa ed è aumentato con l’annuncio della messa a punto del vaccino in Russia. E si sa che il business farmaceutico tra produttori e acquirenti è l’altro aspetto della pandemia. Coincidenze? Errori di valutazione che una volta in vacanza, con l’apertura di discoteche e la ripresa delle attività di animazione, fosse tutto sotto controllo? Fatevi voi…E’ difficile governare e puntare il dito. Ma qualche dubbio ce l’abbiamo. Ma non dimenticate mascherina, in serata e nei luoghi di assembramento, e mantenete il distanziamento fisico più che sociale, come si continua a ripetere e a scrivere in maniera impropria.



EMERGENZA COVID-19, AGGIORNAMENTO DEL 17 AGOSTO (DATI 15-16 AGOSTO)

La task force regionale comunica che nelle giornate del 15 e del 16 agosto sono stati processati 153 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, risultati tutti negativi.

Si comunica che la task force regionale ha ritenuto di dover richiedere la ripetizione dei tamponi a carico di alcuni dei cittadini residenti in Basilicata le cui positività sono state comunicate nel report del giorno 15 agosto.

A seguito di tale ripetizione è emersa la non positività, confermata da doppio tampone negativo, della persona residente nel comune di Castelluccio Inferiore che, dunque, viene eliminata dal totale dei lucani attualmente attivi. Le eventuali altre conferme di non positività saranno tempestivamente comunicate nei prossimi report.

Con questo aggiornamento i residenti in Basilicata attualmente positivi sono 11 (ai 12 registrati nell’ultimo bollettino va sottratto il caso non positivo di Castelluccio Inferiore) e si trovano tutti in isolamento domiciliare.

Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza è ricoverata 1 persona di nazionalità estera e proveniente da Stato estero, risultata negativa al secondo tampone di verifica e in attesa di formale comunicazione di dimissioni.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 374 guariti; 1 cittadino lucano residente in Lombardia e lì conteggiato; 1 persona di nazionalità estera ricoverata all’Ospedale ‘San Carlo’, 5 persone di nazionalità estera che si trovano in isolamento domiciliare in Basilicata; 36 cittadini stranieri in isolamento in una struttura lucana dedicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 51.009 tamponi, di cui 50.404 risultati negativi.

Il prossimo aggiornamento martedi 18 agosto, alle ore 12,00.

___________________

Ufficio Stampa della Giunta

Regione Basilicata