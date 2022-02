Il Coordinamento Lombardo per il diritto alla salute – Campagna Dico 32 proprio non ci sta e chiede chiarezza, oltre a una doverosa marcia indietro, sul provvedimento adottato dalla Regione circa il taglio sulle remunerazioni delle prestazioni per i ricoveri di chirurgia oncologica, come penalizzazione nel caso di mancato rispetto dei tempi delle liste di attesa. Un paradosso visto che i tempi si sono allungati, tra emergenza della pandemia da virus a corona che non consente di sottoporsi a visite specialistiche, terapie e via curando, obbligando- che coincidenza!- a rivolgersi alle strutture private. E certo perchè il tempo è importante se si vuol fare prevenzione. Sanità pubblica indietro e penalizzata, con quel 0,5 in più da pagare. E le foraggiate di danaro del Piano nazionale di resilienza e ripresa? Non pervenuto. A meno che non si attende la quotazione alla Borsa della Salute a Milano o a quella del ” Welfare”(se vi piacciono gli anglicismi) al Pirellone. C’è poco da scherzare. Dica 33? Pardon Dico 32…



Lombardia: sanità pubblica allo stremo e adesso arriva la tagliola!

COMUNICATO STAMPA

Milano, 31.01.2022-“Siamo di fronte ad una situazione paradossale: invece degli auspicati e necessari interventi di potenziamento per la sanità pubblica lombarda, già indebolita e ridotta allo stremo dall’emergenza Covid, arriva l’assurda tagliola sulle remunerazioni delle prestazioni per i ricoveri di chirurgia oncologica, come penalizzazione nel caso di mancato rispetto dei tempi delle liste di attesa! L’allungamento delle liste di attesa è una questione grave, da sempre denunciata, ma è il risultato delle politiche di sistematico definanziamento e depotenziamento del servizio sanitario pubblico e che va affrontata alla radice, ma non può essere certo questa la cura!”, hanno dichiarato Marco Caldiroli e Angelo Barbato a nome del Coordinamento Lombardo per il diritto alla salute – Campagna Dico 32.

La tagliola riguarda la riduzione fino al 50% della remunerazione delle prestazioni per i ricoveri di chirurgia oncologica, nel caso del superamento di sei mesi nelle liste di attesa per la sanità pubblica e per la privata: una penale formalmente analoga quindi, ma i cui effetti saranno ben più pesanti sul servizio pubblico proprio perché fortemente indebolito dalle politiche precedenti, che ne hanno fiaccato le capacità operative, a partire dagli organici, e di competitività e che “va alla guerra” con le armi spuntate.

Ma non si comprende poi perché per il solo servizio sanitario pubblico si preveda una ulteriore decurtazione dello 0,5 % su tutta l’area di produzione dei ricoveri di chirurgia oncologica se non si raggiunge l’85 % del target: è questa la conseguenza immediata e kafkiana della delibera della giunta regionale N° 5883 del 24.01.2022, che si richiama al principio di equivalenza tra pubblico e privato, sancita dalla recente Legge 22/2021, la cosiddetta legge di riforma della sanità lombarda Moratti/Fontana: “Di fatto- hanno aggiunto Marco Caldiroli e Angelo Barbato – è una equivalenza fasulla, non solo perché sbilanciata a favore del privato, abbondantemente foraggiato dai finanziamenti pubblici, ma soprattutto perché la sanità pubblica è ridotta allo stremo, non solo per lo spaventoso impatto con il Covid, ma soprattutto perché fortemente indebolita dalle politiche di depotenziamento e definanziamento attuate dal centro-destra negli ultimi 25 anni, che l’hanno messa in condizioni tali da non poter garantire i tempi di prestazione. Adesso arriva questa ulteriore, assurda punizione! Ci saremmo aspettati ben altro e prima di tutto un piano straordinario di potenziamento del pubblico, con l’assunzione di operatori e adeguamento di organici e strutture: a cosa servono altrimenti le risorse del PNRR?



E’ questo il ringraziamento per tutti gli operatori sanitari, che si sono sacrificati per reggere il durissimo impatto Covid in condizioni di estrema criticità? I primi atti conseguenti alla riforma Moratti/Fontana confermano la piena continuità dall’epoca di Formigoni: piove sul bagnato!”

Continua intanto la sottoscrizione della Petizione popolare al Ministro della Salute affinché blocchi la non-riforma sanitaria della Lombardia, lanciata dal Coordinamento Lombardo per il diritto alla salute – Campagna Dico 32 e sono circa 24.600 le firme raccolte ad oggi. La Legge Moratti/Fontana va respinta al mittente, non solo perchè in contrasto con le indicazioni dello Ministro Speranza ma perchè rappresenta un pericolo per il diritto alla salute dei cittadini, soprattutto delle fasce più deboli e svantaggiate: : https://www.change.org/BloccareLeggeMorattiFontana

Per info. Carmìna Conte cell. 393 137 7616.