Summa (Spi Cgil ): “Legge di Bilancio 2026 del Governo Meloni sarà il colpo di grazia alla sanità pubblica lucana

“La legge di Bilancio 2026 accentua la spinta verso la privatizzazione della sanità italiana. I recenti dati Istat mostrano infatti le grandi dimensioni della spesa sostenuta direttamente dalle famiglie, giunta nel 2024 a 41,3 miliardi, e soprattutto la rapida crescita di quella intermediata attraverso assicurazioni, arrivata a 6,4 miliardi. È questa una fotografia della attuale realtà italiana in cui i fondi sanitari, legati anche all’espansione del welfare aziendale, hanno ormai assunto una natura sostitutiva del sistema sanitario nazionale, mettendo in discussione l’universalismo del diritto alla salute, reintroducendo un collegamento fra assistenza sanitaria e condizione occupazionale, potenziando il ruolo delle compagne assicurative e dei soggetti privati, sottraendo risorse alle entrate fiscali. Le conseguenze saranno nefaste in Basilicata dove, nonostante i proclami, permangono criticità irrisolte come le lunghe liste di attesa, l’elevato tasso migratorio dal punto di vista sanitario e i piccoli comuni completamente scoperti dalla continuità assistenziale, come dimostrano i casi denunciati da alcuni sindaci per le festività natalizie”. Lo afferma il segretario generale Angelo Summa. “Sono queste le conseguenze di una riforma sanitaria, la legge 2 del 2017 – continua Summa – ampiamente criticata a suo tempo da tutto il sindacato, che è la principale causa della situazione attuale di crisi della sanità territoriale. Con la legge di Bilancio 2026 del governo Meloni – aggiunge il dirigente sindacale – il gap non potrà altro che allargarsi. Una legge sbagliata e ingiusta, che riduce il carico fiscale favorendo i più ricchi e offre condoni edilizi mentre aumenta la spesa militare. È la spesa sociale a essere penalizzata: in particolare il potenziamento della sanità pubblica viene ancora una volta lasciato fuori dalle priorità politiche. Il finanziamento per la sanità pubblica in rapporto al Pil è insufficiente: 6,1% nel 2026, 6% nel 2027 e 5,9% nel 2028 con differenze sempre maggiori rispetto agli altri paesi europei. I provvedimenti previsti nella manovra ignorano la sanità territoriale, ossia l’ambito che più necessita di potenziamento per rispondere ai bisogni di salute della popolazione in un approccio di integrazione socio-sanitaria. Anziché rimettere al centro delle politiche per la salute la capacità di programmazione, indirizzo e controllo del Servizio sanitario nazionale, potenziando la produzione e l’erogazione diretta di servizi e percorsi di cura da parte delle strutture pubbliche, riducendo il ricorso a soggetti privati erogatori, si continuano a destinare le risorse a questi ultimi. Anziché aumentare risorse per una priorità come quella del personale dipendente del sistema sanitario nazionale, riconoscendone l’impegno, migliorandone i salari, garantendone condizioni dignitose di lavoro, rimuovendo definitivamente i tetti di spesa che persistono da vent’anni – e così facendo ovviando allo stesso annoso problema delle liste di attesa – si incrementa il tetto per la spesa farmaceutica e per i dispositivi medici.” “La strada – prosegue – è quella di un grave indebolimento del sistema sanitario nazionale, caposaldo di giustizia sociale del nostro paese, strumento per rendere effettivo il diritto universale alla salute. Salute che di giorno in giorno viene a configurarsi sempre meno come diritto fondamentale garantito dal servizio pubblico e sempre più come una merce in un mercato in cui le occasioni di profitto vengono anche assicurate dalle risorse pubbliche.

È così che a farsi strada è un sistema composto da una sanità pubblica, sempre più impoverita e indebolita e a cui peraltro si lasciano le attività più costose, e parallelamente da un “secondo pilastro” privato accessibile solo ai più ricchi o alle categorie di lavoratori che rientrano nel welfare aziendale con una forte gerarchizzazione delle coperture e dei servizi offerti.

La salute non può essere una merce comprata da coloro che hanno capacità di spesa e di reddito, il diritto alla salute non può essere diverso a seconda del luogo in cui si vive. In questo panorama si pone l’urgenza di scelte politiche che, invertendo la logica attuale volta a favorire il privato, riaffermino la priorità del servizio pubblico, finanziandolo con risorse adeguate, aumentando il personale, migliorandone salari e condizioni di lavoro. È una questione tanto di risorse, di scelta politica rispetto alla loro allocazione, quanto di modello. Soltanto un sistema universalmente accessibile può rendere effettivo ed esigibile il diritto alla salute. Bisogna rimettere al centro della politica la sanità pubblica – conclude Summa – il suo potenziamento partecipato, il diritto fondamentale alla salute, come sancito dalla Costituzione, significa e comporta ripensare un modello di convivenza fondato sui principi dell’uguaglianza, della solidarietà, dell’interdipendenza, della cura“.

