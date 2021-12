Quelli dispensati dal “Medico Pneumologo Covid Columbus Roma. Materano” Giuliano Montemurro, in questa domenica che precede le feste natalizie, con un post sul gruppo facebook “Open Matera” sono dei “consigli di buon senso” che giungono dal fronte di un centro covid e che meritano di essere letti e meditati in una fase in cui sembra che si stia facendo passi indietro in questa maledetta guerra al nemico invisibile con cui abbiamo a che fare da quasi due anni.

E allora come invoca Montemurro “Non ci disuniamo. Faremmo un terribile favore al virus“… “perché non è il momento di mollare ma di rinforzare la lotta” al nemico, magari facendo tesoro delle sue “Non linee guida”, ma “consigli” che dall’alto della sua esperienza darebbe “ad un amico o un parente.”

“Buongiorno gruppo.

La domenica è fatta per riflettere un po’ di più ed in ogni domenica tra i pensieri di un fuorisede non può che esserci Matera.

Si parla troppo e male di Covid.

Spesso ci si divide e ci si scontra ma non è il momento di dividerci.

Questo non vuole essere un post per parlarne ulteriormente (in modo polemico) ma nasce da un doppio sentimento: essere profondamente materano e vivere a Roma e lavorare in un centro Covid dove le chiacchiere lasciano posto alla Realtà.

Alla luce di quello che vivo è forte la voglia di affermare ciò che ritengo sia utile da sapere senza ulteriori aggiunte o polemiche.

Sono consigli di buon senso. Non linee guida.

1- vacciniamoci il più possibile: 3 dose a distanza di 5 mesi dalla seconda.

È fondamentale.

L’arma attualmente migliore che abbiamo (aimè non determinante ma la migliore al momento disponibile).

2- torniamo ad essere attenti utilizzando al chiuso la mascherina Sempre e all’aperto quando la densità delle persone è tanta. Se poi la portassimo sempre per abitudine meglio. Io ormai non ci faccio più caso e mi da anche sollievo dal freddo in faccia.

3- tamponiamoci prima se dobbiamo partecipare ad un evento con molte persone o dobbiamo vedere dei cari fragili.

4- chi è più forte mentalmente impieghi le sue energie a diffondere questi messaggi serenamemte senza lasciarsi andare in polemiche o scontri. La Maggior parte degli indecisi ha solo paura e lo scontro purtroppo non risolve la questione.

5- in caso di febbre, tosse, evitiamo di andare in giro e facciamo un tampone al più presto.

6- in caso di Covid far valutare dal medico di base l’indicazione a monoclonali e altre terapie di supporto.

Un saturimetro è utilissimo da avere in casa per monitorizzate la saturazione ma sempre seguito da un medico che sa interpretare i dati.

Siamo tutti dalla stessa parte!

Non ci disuniamo.

Faremmo un terribile favore al virus.

Non sono linee guida ma consigli che darei ad un amico o un parente.

Dico questo perché non è il momento di mollare ma di rinforzare la lotta al virus.

Qui a Roma il clima sta diventato pesante e gli Ospedali sono in sofferenza reale.

Permettetemi di dare un ultimo consiglio: non giudicate chi prende il Covid.

“Etichettare” una persona per una malattia infettiva è un errore.

Clamoroso fu con il virus dell’ HIV l’errore di percezione sociale.

Non facciamo gli stessi errori.

Chi si ammala va curato e compreso.

Poi si discute.

Siamo in pandemia e la “colpa” è del virus non di questo o quel Sindaco/turista/ristoratore/18enne/ etc.

Non andrà tutto bene a prescindere ma dipende da ognuno di noi che le cose vadano per il meglio.

Un abbraccio (virtuale) ma di cuore Matera.

È domenica e io penso sempre a te! 💙

Medico Pneumologo Covid Columbus Roma.

Materano.”