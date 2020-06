“In attesa di proporre gli economici ed interessanti weekend alla scoperta dei borghi e dei tesori naturalistici lucani, dove l’associazione Murgia Enjoy ha creato “Il rifugio dell’escursionista”, prosegue il ciclo di eventi escursionistico-culturali che l’associazione propone a soci e followers per riscoprire il contatto con la natura incontaminata della Murgia.”

E’ quanto si legge in un comunicato stampa dell’associazione che così prosegue:

“Le attività outdoor proposte da anni da Murgia Enjoy sui tanti sentieri della Murgia sono finalizzate a promuovere aree poco conosciute, ma di grande interesse naturalistico e consentono, inoltre, l’instaurarsi di nuovi rapporti di amicizia ed una salutare e moderata attività fisica.

Il percorso dell’attività escursionistico-culturale, come sempre, sarà adeguato alle capacità dei partecipanti lasciando la possibilità a TUTTI di prendere parte all’evento. Un segno di rispetto e di sensibilità dovuto e che permette anche ai bambini, ai meno giovani ed ai meno fortunati di partecipare a queste iniziative di promozione del territorio.

L’incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito gratuitamente materiale informativo del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 19:00 di sabato 27 giugno per il successivo trasferimento nell’area dove si terrà l’escursione che consentirà di godere dell’affascinante piacere di percorrere i freschi sentieri illuminati dalla luna e dalle stelle gustando i profumi che la natura ci regala.

Come da consolidata abitudine, al termine dell’attività, previsto per le ore 23:00 circa, i partecipanti, su prenotazione al n.320/3176258, potranno recuperare le energie consumate con le bontà tipiche locali (antipasti, parmigiana e ottimo vino locale) dell’attività ricettiva convenzionata “Calabria – La Tradizione” al costo, riservato ai partecipanti all’iniziativa, di soli 8€ oppure potranno usufruire dei servizi degli agriturismi convenzionati beneficiando di un particolare trattamento.

Al fine di limitare eventuali danni all’ambiente, di garantire il corretto distanziamento e per fornire giusta assistenza e guida ai partecipanti, il numero di questi ultimi sarà limitato.

Per la partecipazione sono consigliate scarpe da trekking o da ginnastica e scorta d’acqua ed è gradita la prenotazione al numero 328/3130450 dopo le ore 18 o con mail a murgiaenjoy@libero.it.

L’attività potrà essere annullata con comunicazione sulla pagina Facebook Murgia Enjoy in caso di condizioni meteo avverse e i partecipanti dovranno prendere nota delle linee guida successivamente riassunte e già presenti in forma integrale sulla pagina Facebook “Murgia Enjoy”.

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1163259677342143/

Linee guida per la partecipazione alle attività escursionistiche Murgia Enjoy:

-La distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri in rispetto a quanto previsto per le attività sportive, mentre le persone conviventi non saranno obbligate a mantenere tale distanza tra loro.

-Sarà obbligatorio l’uso della mascherina nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.

-I partecipanti dovranno essere forniti di gel o spray igienizzante.

-Per il raggiungimento del luogo di inizio attività, diversamente da quanto fatto fino ad ora, non sarà incentivato il car sharing.

-Non sarà consentito lo scambio di materiali tra i partecipanti durante lo svolgimento delle attività.

-Sarà rilevata la temperatura corporea dei partecipanti ed impedita la partecipazione in caso di temperatura superiore ai 37,5 °C.

-L’uso gratuito dei bastoncini da trekking, anche se igienizzati con specifici prodotti al termine di ogni attività, sarà consentito solo ai partecipanti che si impegneranno ad indossare i guanti per tutto il percorso.”