Su situazione118 Venosa, Lomuti (M5S) chiede ispezione ministeriale.

“Quanto sta accadendo riguardo a un presidio ospedaliero, quello di Venosa, presente in una delle aree più popolose e strategiche della regione Basilicata, quella del Vulture e Melfese, è molto preoccupante. Un presidio costantemente depotenziato e che oggi, in conseguenza dell’incapacità della politica regionale, presenta un aggravamento pericoloso e imbarazzante riguardo al servizio del 118, conseguente alla mancanza di personale.” E’ la denuncia del parlamentare del M5S, Arnaldo Lomuti, che in una nota aggiunge: “I numeri sui turni scoperti, sono preoccupanti (42 solo per luglio). Non si riesce più a garantire la presenza dell’ambulanza. I tempi di intervento non sono più compatibili con le emergenze. I presidi più vicini presentano tempi di percorrenza che vanno dai 30 ai 45 minuti. L’ASP, l’Azienda Sanitaria di Potenza, non riesce a intervenire. L’elisoccorso notturno manca a parlarne. E allora succede che il cittadino, in caso di emergenza, chiama il 118 come da protocollo, ma l’ambulanza non arriva e allora non resta che sperare in una corsa contro un tempo di attesa troppo lungo. La questione è seria. La mancanza di personale è l’effetto diretto del continuo definanziamento della sanità pubblica a favore di quella privata, con la conseguenza che nel nostro Paese ti curi se hai i soldi e se vivi in condizioni economiche svantaggiate vai ad aumentare il numero dei quasi 5 milioni di cittadini italiani che rinunciano a curarsi. Riguardo al caso del servizio del 118 a Venosa, il pericoloso completo disinteresse della politica territoriale ha contribuito a determinare la situazione descritta. Per questi motivi ho chiesto l’intervento del ministro della salute affinchè si attivi per monitorare i tempi di intervento, coordinandosi anche con l’ASP e di inviare i propri ispettori ministeriali per risolvere ciò che nel 2025, in un Paese che si definisce civile, non dovrebbe mai accadere.”

