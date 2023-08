Su Ospedale Stigliano l’Ansb vuole vederci chiaro

E alla direzione della Asm e al Comandante dell’Arma dei Carabinieri del Nucleo antisofisticazioni (Nas) di Potenza chiede, rispettivamente l’accesso agli atti e accertamenti sulle eventuali inadempienze riscontrare nei giorni scorsi sulla struttura sanitaria di quel centro della montagna materana. Una richiesta, a firma della presidente Felicia Rasulo, diffusa agli organi di informazione, affinchè – è scritto nella nota- l’opinione pubblica ne sia informata.

Data: 13-08-2023

OGGETTO: Accesso atti procedimento esecuzione lavori presso il Punto di Primo Intervento e Punto Territoriale di Soccorso annessi all’Ospedale Distrettuale di Stigliano – Richiesta copia atti e provvedimenti (ex Legge 241 del 7.8.1990 e successive modifiche e integrazioni)

La sottoscritta Associazione Nuova Sanità e Benessere (ANSB), in persona della Presidente e legale rappresentante Prof.ssa Felicia Rasulo Felicia, nata il 26-12-1962 a Stigliano (MT) ed ivi residente alla Via Manzoni n°8; note le sue finalità statutarie,

PREMESSO CHE

– a seguito di verifiche, i Carabinieri del NAS di Potenza hanno rilevato criticità nel PPI e PTS annessi all’Ospedale Distrettuale di Stigliano;

– per la rimozione di tali criticità l’ASM ha appaltato lavori che, ad oggi, per quanto è dato sapere, non sono ancora iniziati a causa di ritardi burocratici della stazione appaltante;

– la scrivente, portatrice tra l’altro di interessi diffusi e collettivi di rilevanza sociale, intende conoscere i motivi di tale ritardo per promuovere ogni opportuna azione a tutela dell’interesse pubblico e degli utenti fruitori dei servizi di che trattasi;

COMUNICA

di voler esercitare, come in effetti esercita, il diritto d’accesso agli atti del procedimento amministrativo relativo agli anzidetti lavori; per l’effetto

CHIEDE

ALLA DIRIGENTE DELL’ASM E AL DIRIGENTE DELL’UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA

“PROVVEDITORATO – ECONOMATO” UFFICIO GARE ASM

IL RILASCIO URGENTE di copia di tuttI gli atti e provvedimenti del cennato procedimento; quindi, invita e diffida gli stessi ex art.328 cp a trasmetterne copia -mediante pec all’indirizzo eass.nsb32@pec.it, entro il termine perentorio di gg.30 da ricevimento della presente con espresso avvertimento che, in difetto, senza ulteriore avviso, sarà adita la competente Autorità di giustizia con tutte le conseguenze di legge.

CHIEDE ALTRESI’

Al Comandante dei Carabinieri NAS di Potenza di voler disporre con urgenza accertamenti tesi a verificare l’eventuale mancata osservanza di prescrizioni, se disposte, emanate a seguito delle verifiche effettuate presso le anzidette strutture e di adottare conseguenti provvedimenti e segnalazioni come per legge, dandone notizia alla scrivente per consentirle di promuovere ogni opportuna azione per il raggiungimento delle sue finalità statutarie nell’interesse pubblico e sociale.

Stante l’evidente interesse sociale della questione qui rappresentata, la presente viene diffusa attraverso i social e gli organi di stampa, affinché l’opinione pubblica ne venga informata.

In attesa di sollecito riscontro, distinti saluti.

