L’esortazione e,allo stesso tempo, una provocazione per vincere la sedentarietà da atmosfere e confinamento da covid domiciliare, insieme alla alienante condizione da telelavoro e didattica a distanza. è di quelle da cogliere al volo. viene .Un mese di sport gratuito,per cambiare stili di vita,dal 1 al 31 marzo, provando gli effetti benefici delle prescrizioni contenute in una scatola di ”pillole di Movimento”, da prendere in farmacia. A consigliarle l’associazione Uisp ”sport per tutti di Matera in collaborazione con Federfarma )ma altrove anche da Lloyds Farmacia) nell’ambito di una campagna nazionale di promozione dell’attività motoria di base e di contrasto all’immobilismo stanziale.



L’iniziativa è stata presentata in Municipio a Matera, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il sindaco Domenico Bennardi,l’assessora alla città e al territorio Rosa Nicoletti , la presidente Uisp Matera, Claudia Coronella, il coordinatore Uisp del progetto, Giuseppe Pecora, il responsabile Federfarma Matera, Antonio Guerricchio e dell’unità operativa di nutrizione clinica e dietetica Carmela Bagnato. E da tutti, il sindaco ha rivolto un invito ai consiglieri e assessori a seguire le buone pratiche, sono venuti sostegno e invito ad aderire. La campagna coinvolge 40 farmacie e 16 associazioni dei Comuni di Matera, Montescaglioso, Policoro e Valsinni. Le persone di età superiore ai 18 anni troveranno in farmacia una scatola di ”Pillole di Movimento” e all’interno un bugiardino che consente di scegliere tra le sedici associazioni sportive che consentono, gratuitamente e per un mese, di praticare a scelta discipline come nuoto, danza, ginnastica a corpo libero,dolce, a tempo di musica ( zumba, pilates ecc) fitness, attività all’aperto ( escursionismo o tiro con l’arco ). L’accesso è limitato a persone in possesso di certificato medico e non iscritte, da settembre 2021, a palestre o piscine. Si parte con un mese di prova gratuita, ma non è escluso che l’esperienza possa essere ampliata. Del resto il benessere si conquista muovendosi. Camminare, fare sport, mangiare con moderazione e diversificando la dieta, è tutta salute e fa crescere la socialità. Per farla breve fatevi da contagiare …dal movimento preso ogni giorno in pillole.



LE SOCIETA’ DEL BENESSERE SPORTIVO

DISCIPLINE ORIENTALI

Aps Al jalil yoga

Matha Sport e Benessere

Nei Gong

DANZA

Oltredanza a Matera

SALA CORSI E DANZE

A MATERA

Marsupio Dadina

Arte Fitness

Lacaposciuc

Movimento Consapevole

Muoversi Insieme

Oltredanza- Progetti in movimento

Circolo Pol. Ecos

A MONTESCAGLIOSO

Pensostruttura Elios ets

Athena Club

ATTIVITA’ ALL’APERTO

Cosmos onlus

Arcieri dei Sassi

ATTIVITA’ IN ACQUA

Circolo Polis Maia a Matera

Nautilus a Policoro