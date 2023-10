Sorveglianza sanitaria. Bene risorse. Ma Aiea VBA è come San Tommaso…

… e ci tiene a ricordarlo alla Regione Basilicata, che ha autorizzato il trasferimento all’Azienda sanitaria di Matera risorse per 233.000 euro, e su istanza del consigliere Gianni Perrino ( M5s), per aumentare il numero di visite settimanali da 4-5 a 40-60 per le persone che sono state esposte ai cicli produttivi dell’amianto. Per ora c’è un deliberato ma sul piano operativo e organizzativo occorre essere conseguenziali. Servono i fatti. Proprio come San Tommaso….

LA NOTA DI AIEA

Matera, lì 27 ottobre 2023

Oggetto: Autorizzazione al trasferimento di un fondo finanziario regionale alla

sorveglianza sanitaria per gli ex esposti all’amianto

L’Associazione Italiana Esposti Amianto VBA ha sempre ricordato all’Assessorato regionale

alla sanità e alla dirigenza della locale ASM le problematiche conseguenti alla interruzione

o riduzione della sorveglianza sanitaria per gli ex esposti all’amianto; ciò fu anche discusso

con il Prefetto di Matera in data 24 giugno 2022. La sorveglianza sanitaria fu interrotta con

il famigerato COVID nel mese di marzo 2020 e per la inaccettabile decisione della Regione

Basilicata di interrompere il finanziamento di tale attività con effetto retroattivo dal 1°

gennaio del 2019 a discapito dei medici e degli operatori sanitari i quali, per recuperare le

proprie spettanze sono stati costretti ad adire la via legale.

L’assessorato regionale e la locale dirigenza della ASM, dal mese di giugno 2022, hanno

permesso, alla locale U.O. della Medicina del Lavoro, di procedere alla sorveglianza

sanitaria per soli 4 o 5 lavoratori la settimana. L’Associazione ha sempre protestato contro

questo modo di operare senza riuscire a risolvere il problema.

L’AIEA ha anche pensato di segnalare alla magistratura l’eventuale “Illegittima interruzione

di pubblico servizio o omissione di atti di ufficio” perché la mancata sorveglianza sanitaria

potrebbe aver causato aggravamento delle patologie esistenti e il sopraggiungere di nuove

patologie tumorali. Ciò comporta anche il mancato rispetto dell’accordo stabilito dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni del 22 febbraio 2018 che nel

comma 2 dell’allegato A recita:: “…. per i soggetti affetti da asbestosi e/o lacche pleuriche

diffuse è necessario che gli stessi siano riesaminati preferibilmente a cadenza annuale …”

La regione non ha ritenuto opportuno continuare a sostenere la cura di questi pazienti che

hanno dato la propria vita al lavoro in una regione ricca di materie prime (acqua, gas e

petrolio).

Il 26 ottobre 2023, finalmente, una svolta indicativa, il Consiglio Regionale della Basilicata

ha autorizzato il trasferimento all’ASL di Matera di un fondo creato grazie a un

emendamento alla legge regionale nr. 37 del 2017, presentato dal consigliere Gianni

Perrino del M5S il 30/11/ 2021. Tale legge aveva deciso di ridurre le indennità dei consiglieri

e creare insieme alle eventuali rinunce volontarie la disponibilità di un fondo da devolvere

alla ASL di Matera per riprendere la sorveglianza sanitaria nelle modalità preesistenti il

COVID, cioè da 40 a 60 visite settimanali, anziché 4 o 5. Tele somma ammonta a Euro

233.332,50.

L’Associazione, pur prendendo atto di tale trasferimento finanziario e considerando

l’attuale stato della dirigenza dell’ASL di Matera, continua a manifestare viva

preoccupazione per le prevedibili negative conseguenze della drastica riduzione del

numero degli ex esposti sottoposti a sorveglianza sanitaria e ricorda che la diagnosi

precoce ha salvato la vita di tante persone.

Il Direttivo

AIEA VBA