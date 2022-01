Con la salute non si scherza, sopratutto quando si tratta di situazioni e condizioni delicate di persone esposte a cicli produttivi che hanno lasciato il segno sulla propria pelle e su quella dei famigliari. Ma la Regione Basilicata che ha smantellato o ridimensionato, la situazione non cambia, la prevenzione e il monitoraggio della medicina del territorio continua a ignorare la domanda di servizi e di una sanità efficace che viene dalla vasta platea degli ex esposti alla lavorazione dell’amianto. I segretari dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil, Angelo Vaccaro, Vincenzo Zuardi e Carmine Vaccaro su questo tema insistono e hanno chiesto al direttore generale della Asm, Sabrina Pulvirenti, un incontro (non è la prima volta) per sbloccare una situazione diventata insostenibile. Non si puo’ monitorare poche persone alla volta, che si contano sulle dita di una mano, quando quel tipo di controlli rientra nei Livelli essenziali di assistenza ( Lea). E qui serve una risposta, finora rimasta inascoltata, ignorata e sottovalutata della Regione Basilicata che deve garantire quel servizio con una posta di bilancio adeguata. Altrimenti aumenteremo dolore al dolore di tante famiglie, che hanno visto spegnersi i propri.Il diritto alla salute va garantito spendendo bene e in maniera oculata le risorse. Lo spreco di 23 milioni di euro in un triennio per una facoltà di medicina, che non ha ancora raggiunto il numero fissato di iscritti, è la conferma di scelte e protagonismi che offendono il buon senso e ignorano le priorità socio sanitarie dei cittadini della Basilicata.



LA NOTA DEI SINDACATI DEI PENSIONATI DI CGIL, CISL E UIL

Matera, 18/01/2022

Al Direttore Generale

Dipartimento Salute e Politiche della Persona

Regione Basilicata

Pec: dg.sanità@cert.regione.basilicata.it

e, p.c. Al Direttore Generale

Azienda Sanitaria Matera

Dott.ssa Sabrina Pulvirenti

Pec: asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it

OGGETTO: Richiesta incontro urgente

Le scriventi segreterie SPI CGIL, FNP CISL, UILP UIL di Matera e regionali, con la

presente, sono a rinnovarLe la richiesta di un urgente incontro per una disamina approfondita

dell’andamento delle attività di sorveglianza sanitaria per gli ex esposti ad amianto, di quali

soluzioni configurare a breve per affrontare le criticità attuali e di quali soluzioni strutturali

delineare per il futuro.



La problematica –che assume particolare rilevanza per la numerosità della coorte di lavoratori ex

esposti di amianto (2500 unità), regolarmente sottoposti a sorveglianza con cadenza almeno

biennale, in epoca pre-covid, attraverso il coordinamento della U.O. di medicina del lavoro

dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera- presenta un duplice aspetto:

– Ripristinare in primo luogo una congrua operatività del servizio di sorveglianza dopo quasi

due anni di sospensione di fatto conseguente tanto le criticità generate dalla pandemia

Covid-19 quanto il venir meno di una linea di finanziamento regionale che garantiva la

copertura dei relativi costi di gestione.

Infatti, la ripresa degli screening, a partire dal 25 ottobre 2021, nel numero di sei visite a

settimana –a fronte di n.60/80 visite in periodo pre-covid- è del tutto risibile e non mitiga in

alcun modo le preoccupazioni circa le conseguenze nefaste sulla salute di tante persone

che possono derivare da una prolungata paralisi delle attività di monitoraggio, prevenzione

e diagnosi precoce;

– Avviare l’iter per ricondurre il servizio di sorveglianza sanitaria ex esposti ad amianto,

consolidatosi in particolar modo e dimensione a Matera –che ha anticipato largamente

quanto previsto dal “Protocollo di Sorveglianza Sanitaria ai lavoratori ex esposti ad

amianto” di cui all’Intesa n.39/CSR del 22/02/2018 (All.A)-, all’interno di un Programma

Regionale di Sorveglianza sanitaria che dia piena attuazione ai nuovi DEA ex DPCM

12/01/2017. Ciò anche in relazione a quanto previsto dal nuovo Piano Nazionale di

Prevenzione 2020-2025, approvato dalla Conferenza Stato Regioni ad agosto 2020, di

attuazione del LEA “Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica”.

Confidando in un sollecito riscontro cogliamo l’occasione per inviarLe distinti saluti.

SPI-CGIL FNP-CISL UILP-UIL

A. Vaccaro E. Zuardi Carmine Vaccaro