Il cavalier Giovanni Martinelli, che meriterebbe sul campo la presidenza nazionale delle associazioni altruistiche che fanno gratuitamente clownterapia nei luoghi di sofferenza, non è voluto mancare all’appuntamento in corsia per regalare n sorriso e la dolcezza del cioccolato a quanti, soprattutto bambini, che trascorreranno Pasqua in ospedale. Del resto, come riporta la breve nota che pubblichiamo, sorridere costa solo un pizzico di buona volontà. Per cui contagiate e fatevi contagiare: è tutta salute. Domani, 14 aprile, la compagnia goliardica dell’ Oasi del Sorriso sarà all’Ospedale Papa Giovanni di Policoro e sabato 16 al Madonna delle Grazie di Matera. Naturalmente un ‘’largo sorriso’’ e una gerla di allegria per ammalati, famigliari, medici, infermieri e per quanti incroceranno Giovanni e la gente dell’Oasi.



TUTTI GLI ANNI LA VIGILIA DI PASQUA UOVA E GIOCATTOLI IN CORSIA

CLOWNTERAPIA E MUSICOTERAPIA NEGLI OSPEDALI

GIOVEDI’ 14, ORE 9,30/12, OSPEDALE DI POLICORO

SABATO 16, ore 10/13, Ospedale di Matera,

L’arrivo di un buon clown esercita sulla salute dei pazienti

un’influenza benefica superiore a quella di venti asini

carichi di medicinali.Un Medico della Rianimazione un giorno ci ha detto:-

CHI RIESCE A PORTARE UN SORRISO DOVE IL SORRISO .NON E’ DI CASA E’ UN GRANDE.

Fare il clown è una scelta, una scelta con i suoi rischi e le sue gioie.

Non si può fare il clown se non si è Clown dentro.

Non puoi essere clown se non hai Cuore e Tantissima Umanita’.

Cos’è un sorriso? È un muro che cade, una porta che si apre,

un enigma che si scioglie, una vibrazione che entra nel petto e si

illumina di luce.

Con Stima

IL PRESIDENTE

Cav. Uff. Giovanni Martinelli