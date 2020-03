Se aspettassimo i tempi di procedure e forniture di quanti siedono beatamente dietro a una scrivania, che in questi giorni ci stanno ripetendo da Roma o da Potenza che a breve arriveranno questi o quei dispositivi di protezione, staremmo freschi. Tutta colpa della farraginosità di un sistema della Pubblica Amministrazione che, nemmeno quando ci sono emergenze come quelle da covid 19, riescono a velocizzare acquisti, distribuzione di dispositivi di protezione. Ma c’è la solidarietà dei privati, tre aziende locali, che operano a stretto giro, come accaduto per il reparto di radiologia dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. E lì gli operatori non devono avere nemmeno un’unghia scoperta. Nella nota che segue il ringraziamento di quanti hanno ricevuto il prezioso materiale per la propria e l’altrui sicurezza.

COMUNICATO STAMPA U.O. RADIOLOGIA

OSPEDALE “ MADONNA DELLE GRAZIE”

MATERA

SOLIDARIETA’ IN TEMPI DI CORONAVIRUS

In un momento così delicato, in cui per la tutela della salute a tutti è stato chiesto di rinunciare alle proprie abitudini rimanendo a casa, un ringraziamento particolare è doveroso nei confronti di chi si occupa della nostra salute, della nostra sicurezza, e di tutti quei servizi essenziali e inderogabili per la nostra sopravvivenza.

In particolare noi operatori sanitari del reparto di Radiologia dell’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera, sentiamo la necessità di ringraziare tutti coloro che in una gara di solidarietà commuovente ci stanno fornendo dispositivi di protezione individuale.

Questo ci aiuta a continuare nel nostro lavoro sapendo che i nostri sacrifici sono supportati da tanta solidarietà, che non siamo soli in questa lotta e che fuori c’è un mondo che ci sostiene.

INSIEME SI VINCE.

In particolare vogliamo ringraziare la ditta EPITECH di Epifania M. e Marchionna I., la ditta L’AGO CHE CREA, la ditta SOFT CREATIONS di Sciannarella G.

Rimaniamo a casa oggi, per uscire presto domani.

Il personale della U.O. DI RADIOLOGIA-

Ospedale “Madonna delle Grazie”- Matera.

MATERA,31/03/2020