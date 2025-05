Siamo alle solite…niente dati sui fabbisogni. E la situazione peggiora per Ass Famiglia Futura

L’intercalare del pulcino sporco e nero della pubblicità della Mira Lanza,che finiva nel mastello di detersivo, uscendone pulito con la graziosa vocina dell’Olandesina calza a pennello per descrivere la situazione finora ‘’ non mutata’’ denunciata e sollecitata dall’Associazione Famiglia Futura che chiede una cosa sola : giustizia, assistenza e risorse adeguate per i propri cari. Ma quella richiesta dei fabbisogni, notoriamente sbilanciata sulla provincia di Potenza, ‘’stranamente’’ non arriva dalle Aziende sanitarie locali ( a cominciare da quella di Matera) per procedere a una revisione della spesa e a soddisfare i fabbisogni del Materano. Strano, visto che dirigenti e assessori regionali sono sempre gli stessi, bloccati sulla risposta che i dati – e non da ora non sono pervenuti. Se arrivassero si dovrebbe procedere di conseguenza, alimentando altre polemiche. E poi dicono, anche in campagna elettorale per le comunali a Matera, che si sta investendo nella sanità locale. Il nodo è sempre lo stesso: la gestione centralizzata in quel di Potenza continua ad alimentare disservizi e migrazione sanitarie. E poi si risentono quando si parla di Campanile… A questo punto Calimero datti da fare. Il diritto alla cura è sacrosanto in tutta la Basilicata.



INCONTRO IN REGIONE PER LE TERAPIE EX ART26

L’Associazione Famiglia Futura incontra il D.G. Tripaldi e l’Assessore Latronico

Nei giorni scorsi l’Associazione Famiglia Futura aveva indetto una manifestazione di protesta a favore del Diritto alla Salute e all’Inclusione sotto la sede materana della Regione Basilicata, per sollecitare risposte concrete in merito alle terapie ex art.26 destinate ai bambini con disabilità. Aumenta infatti di giorno in giorno il numero dei bambini che, nel materano, si vede negato il Diritto alla Salute a causa di un sistema inefficace di assegnazione delle risorse che determina la sospensione delle stesse per chi non può pagarle di tasca propria.

A seguito dell’iniziativa l’Assessore Latronico ha subito convocato l’Associazione presso l’assessorato di via Verrasto, a Potenza, ad un incontro al quale hanno presenziato anche il Direttore Generale del Dipartimento, Tripaldi, Stigliano della Segretria e Sabino del Dipartimento Salute. Il vicepresidente della Associazione, Guido Galante, a seguti della riunione afferma: “Ancora oggi, ad oltre un anno dalla nostra richiesta sui fabbisogni relativi all’ex art. 26, questi purtroppo non sono ancora disponibili. Questo ritardo nel rendere pubblici dei numeri che sono giá in mano alle aziende sanitarie, sta arrecando un danno sempre maggiore ai nostri figli. Tali dati, come più volte sottolineato, sono infatti indispensabili affinchè le terapie, fondamentali per i nostri figli, siano garantite come previsto dalla legge. Ad oggi infatti, gli unici dati disponibili sono ancora solo quelli legati alle produzioni dei vari centri accreditati. Dati che quindi non tengono conto di tutte quelle situazioni di liste di attesa per le quali un bambino non è mai stato preso in carico e diventa invisibile. Come avevamo già anticipato a Marzo, purtroppo, da questa inerzia è derivato a un ulteriore stop delle terapie per un numero sempre crescente di famiglie. Stop che, come ripetiamo da oltre un anno, per i bambini rappresenta un danno irrecuperabile.” Presente all’incontro anche la Presidente di Famiglia Futura, Aldrovandi, che afferma: “Purtroppo sembra di vivere un continuo dejavu. Siamo nuovamente al punto di partenza. Cambiano gli Assessori e i Direttori Generali, ma i meccanismi restano ancora gli stessi, e dei fabbisogni non si vede nemmeno l’ombra. Abbiamo sollecitato la Regione a premere affinché le Aziende Sanitarie consegnino i fabbisogni, differenziati tre terapie rivolte ai minori e agli anziani e tra ambulatoriali e domiciliari, e ci hanno risposto che entro fine mese dovrebbero arrivare. La stessa cosa che ci sentiamo ripetere ormai da un anno e mezzo. Ad oggi inoltre nessun dato è stato condiviso con noi, nemmeno le produzioni con i dati aggregati, e ce ne andiamo da questo incontro nuovamente a mani vuote. È da rilevare che l’Assessore, in buona fede, è riuscito a reperire maggiori fondi, circa il 10% in più, da destinare alle terapie ex art.26, ma noi abbiamo ribadito che non è questa la via.



Se infatti non cambia la logica delle assegnazioni, se i centri accreditati non vengono sottoposti a rigorosi controlli da parte delle Aziende Sanitarie, si continuerà a foraggiare a pioggia e lasciare a casa i bambini, sui quali nessun centro investe perché meno remunerativi. Noi chiediamo trasparenza, condivisione dei dati, maggiore controllo da parte delle UVM delle ASL. La Direzione Generale per le Politiche della Salute ci ha detto di essere intenzionata a prendere in carico in maniera diretta e immediata i minori scoperti, che ad oggi nel materano sono almeno un’ottantina, ma non riusciamo a capire con quale modalità, visto che gli unici due centri accreditati disponibili sul territorio non sono in condizione di soddisfare tale richiesta.”

L’Associazione Famiglia Futura ha quindi chiesto, ancora una volta, di essere audita pubblicamente in Quarta commissione regionale, per presentare le proprie proposte e chiedere, ancora una volta, che i fabbisogni siano consegnati e pubblicati quanto prima, al fine di mettere in pratica quanto stabilito con la legge regionale n.2 del 2/01/25, che mira proprio a ristabilire il criterio del bisogno nell’assegnazione delle risorse destinate alle terapie ex art.26.

Matera, 28.05.2025 Associazione ODV Famiglia Futura