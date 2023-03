Si emigra per curarsi dal cancro? Nessuna sorpresa. Avanti con gli annunci…

Nel titolo abbiamo sintetizzato quanto accade in Basilicata nella Sanità pubblica, con particolare riferimento alla provincia di Matera, ma anche in settori delicati e di forte impatto come la cura del cancro. Il Crob di Rionero,purtroppo, paga la carenza di programmazione e di investimenti della Regione alle prese con una bozza di piano sanitario che, come appresso in sede di presentazione presso l’Azienda ospedaliera regionale San Carlo, fotografa quello che c’è. Il consigliere e medico materano Giovanni Vizziello mette la mano nella piaga, citando i dati Agenas, mentre la Regione Basilicata – assente con i vertici all’ultimo consiglio comunale di Matera sulla situazione gestionale alla Asm, a due mesi dalla denuncia della strana chiusura in rosso del bilancio- continua a stare in silenzio. Alle prese con un rimpasto non ancora definito che ha spaccato Forza Italia (dopo la lettera denuncia dell’ex consigliere e per pochi giorni assessore Enzo Acito) e il passaggio del presidente del consiglio regionale Carmine Cicala dalla Lega a Fratelli d’Italia. Non ci facciamo molte illusioni, ma ci attende un anno preelettorale di annunci di appalti e assunzioni, mentre l’emigrazione sanitaria continua. Quanto ai materani che ricordino quanto accade quando torneranno a votare, chi si è impegnato per la sanità locale, chi ha fatto finta e chi continua a stare in silenzio…



Cancro, consigliere Vizziello: fuga dagli ospedali lucani, il 42 per cento dei malati di cancro decide di curarsi in altre regioni

“Il 42 per cento dei lucani affetti da patologie oncologiche decide di curarsi in altre regioni. Una vera e propria fuga dagli ospedali lucani che deve farci riflettere sulla necessità di effettuare opportuni investimenti nella prevenzione e nella cura dei tumori e che rappresentano la risposta migliore ai bisogni di salute dei lucani che incappano in una diagnosi di tumore”.

E’ quanto afferma, in una nota, il consigliere regionale di Basilicata Oltre Giovanni Vizziello, che così commenta i dati pubblicati da Agenas sulla mobilità oncologica nelle regioni italiane nell’anno 2021.

“Se i dati pubblicati dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali non possono definirsi un fulmine a ciel sereno, è altrettanto vero che il sensibile incremento della migrazione sanitaria per le patologie oncologiche rispetto alle risultanze delle annualità precedenti” -aggiunge Vizziello – “rende improcrastinabile l’adozione da parte del governo regionale di misure in grado di dare risposte concrete ai lucani malati di cancro”.

“In primis” -prosegue Vizziello- “occorre rendere effettive le reti oncologiche, veri e propri network che garantiscono le cure migliori perché fondate su percorsi diagnostico terapeutici assistenziali(PDTA) frutto di una valutazione multidisciplinare della malattia e della strategia di cura e che purtroppo spesso in Basilicata si riducono a meri percorsi di tipo amministrativo”.

“La circostanza per cui nel Nord del Paese si riscontra una maggiore incidenza di molte patologie tumorali ma anche tassi di sopravvivenza migliori di quelli rilevati nel Mezzogiorno d’Italia ci obbliga a replicare in Basilicata l’approccio multidisciplinare alle patologie oncologiche e a valorizzare la prevenzione attraverso gli screening” -conclude Vizziello- “ elementi che se supportati da investimenti opportuni, come i trattamenti radioterapici all’avanguardia, possono contribuire a far sì che il cancro non sia più un male incurabile”