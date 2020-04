“A seguito dell’emergenza COVID-19 la Commissione d’albo degli Assistenti Sanitari di Basilicata, vuole richiamare all’attenzione la figura dell’Assistente Sanitario, al fine di contenere l’emergenza Coronavirus in Basilicata .”

E’ quanto si rappresenta in un comunicato stampa diffuso da Anna Lucia Manicone e in cui si legge ancora:

“Suggeriamo quindi la nostra importate figura professionale che, secondo il decreto del 1997 n°69, oltre ad essere l’operatore sanitario addetto alla prevenzione promozione ed educazione per la salute, è anche chiamato a curare l’indagine epidemiologica, la sorveglianza attiva ed è impegnato in prima linea ad arginare il fenomeno delle grandi emergenze infettive.

Un certo rammarico colpisce la nostra categoria, fortemente penalizzata dalla Sanità lucana, soprattutto in questi giorni ci vediamo ignorati totalmente da chi potrebbe sfruttare al meglio le nostre competenze .

Pertanto auspichiamo che gli organi competenti prendano in seria considerazione l’Assistente Sanitario professionista della prevenzione .”

Ma chi sono gli assistenti sanitari?

E’ una delle prime figure professionali che si differenzia dall’infermiere e che si sviluppa dall’idea della medicina preventiva e opera in un’ottica pro-attiva.

Essa nasce con il decreto del ministero della sanità n.69 del 17 gennaio 1997, “Regolamento concernente l’individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’assistente sanitario”, che inizia a delineare i profili di tutti i professionisti operanti nell’ambito sanitario.

All’articolo 1 si individua detta figura professionale con il seguente profilo: “l’Assistente sanitario è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’Albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute.”

Al comma 2 dell’art.1 si denotano invece le attività: “individuare bisogno di salute e priorità dell’intervento educativo/preventivo/di recupero rivolto alla persona, alla famiglia e alla collettività.”

Al comma3 dell’art.1, invece si specifica la figura dell’assistente sanitario come colui che:

-identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, individua i fattori biologici e sociali di rischio ed è responsabile dell’attuazione e della soluzione e degli interventi che rientrano nell’ambito delle proprie competenze;

-progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona;

-collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a campagne per la promozione e l’educazione sanitaria;

-concorre alla formazione e all’aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia dell’educazione sanitaria;

-interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva;

-attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e partecipa ai pro- grammi di terapia per la famiglia;

-sorveglia, per quanto di sua competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle Scuole e nelle comunità assistite e controlla l’igiene dell’ambiente e del rischio infettivo;

-relaziona e verbalizza alle Autorità competenti e propone soluzioni operative;

-opera nell’ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con i servizi di educazione alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico;

-collabora, per quanto di sua competenza, agli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle Scuole;

-partecipa alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni dei servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti;

-concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute;

-partecipa alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere, con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti obiettivo individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale;

-svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l’uso di tecniche e strumenti specifici;

-svolge attività didattico-formativa e di consulenza nei servizi, ove richiesta la sua competenza professionale;

-agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell’opera del personale di supporto.

Insomma una figura sanitaria che si sviluppa in seguito alla forte spinta data nell’ultimo decennio del novecento all’ambito preventivo in Sanità, organizzata in un Ordine specifico e che ha come punto di riferimento deontologico la Carta di Ottawa del 1986.