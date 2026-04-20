Servizi sanitari digitali? Ministero Salute avvisa:Occhio alle false e mail.

Occhi aperti e diffidate di messaggi di posta elettronica attribuiti al Ministero della Salute, che invitano a fornire dati personali per rinnovo o iscrizione ai servizi sanitari digitali. Evitate di cliccare sulle schede, che fanno riferimento al rinnovo. tessera sanitaria o all’aggiornamento dei dati nel fascicolo sanitario. Una nota del Ministero, pubblicata sul sito ufficiale https://www.salute.gov.it/new/it/news-e-media/notizie/false-email-dal-ministero-della-salute-tentativi-di-truffa/ spiega come avvengono i tentativi di truffa



LA NOTA DEL MINISTERO

Stanno circolando false email che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute e invitano i cittadini a fornire dati personali per il rinnovo o l’iscrizione a servizi sanitari digitali. Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. Non si tratta di comunicazioni ufficiali.

Come funziona la truffa

Le email fraudolente invitano l’utente a cliccare su un link per procedere al rinnovo della Tessera sanitaria o all’aggiornamento dei propri dati nel Fascicolo sanitario elettronico.

Il link rimanda a un sito web falso, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all’interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali e sensibili, incluso i dati bancari.

La Tessera sanitaria e il Fascicolo sanitario elettronico sono gratuiti, sempre e per tutti.

I dati raccolti possono essere utilizzati per scopi illeciti, come la rivendita delle informazioni, la clonazione di documenti o altre attività fraudolente.

Come riconoscere ed evitare la truffa

Il Ministero della Salute non invia email per richiedere l’inserimento di dati personali tramite moduli online non istituzionali.

Si ricorda che eventuali richieste vanno effettuate esclusivamente tramite i canali ufficiali.



Cosa fare

non cliccare sui link contenuti nelle email sospette;

non fornire dati personali o sensibili;

cancellare immediatamente il messaggio.

Per aggiornamenti e informazioni ufficiali si invita a fare riferimento esclusivamente ai siti istituzionali del Ministero della Salute e delle altre amministrazioni competenti.